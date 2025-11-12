Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa'nın yeni formatı ve katılacak takımlar

TFF tarafından Süper Kupa'nın detayları açıklandı. Geçtiğimiz sezondan farklı olarak yeni bir formatta gerçekleştirilecek olan Süper Kupa'da bu sezon 4 takım yer alacak. Futbolseverler tarafından Süper Kupa ne zaman oynanacağı ve hangi takımların yer alacağı merak ediliyor.

Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa'nın yeni formatı ve katılacak takımlar
() tarafından açıklanan bilgilere göre bu sezon yeni bir formatta olacak. Yeni format kapsamında tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi karşı karşıya gelecek.

Tarafsız sahada oynanacak olan Süper Kupa maçlarının ne zaman gerçekleştirileceği gündem oldu.

Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa'nın yeni formatı ve katılacak takımlar

SÜPER KUPA NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Kupa'nın 2026 Ocak ayında oynanmasına karar verildi.

Kesin tarihler ve maçların oynanacağı tarihin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu. Takımların sezon öncesinde oynayacağı UEFA Eleme müsabakalarının dikkate alınarak bu tarihte karar kılındığı belirtildi.

Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa'nın yeni formatı ve katılacak takımlar

SÜPER KUPA HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

Süper Kupa'nın yeni formatında , , ve yer alacak.

Yeni format kapsamında yarı final maçlarında lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşiyor. Bu kapsamda yarı final mücadelelerinde Galatasaray ile Trabzonspor eşleşirken, Fenerbahçe ile ise Samsunspor karşı karşıya gelecek.

