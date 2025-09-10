Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

T3 Kadıköy Moda tramvay kapalı mı, neden? T3 tramvay ne zaman açılacak?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre bugün (10 Eylül 2025 Çarşamba) saat 16.00'dan itibaren T3 Kadıköy-Metro tramvay hattı kapalı olacak. Vatandaşlar tarafından T3 Kadıköy Moda tramvay hattı neden kapalı, ne zaman açılacak sorularının cevapları araştırılıyor.

T3 Kadıköy Moda tramvay kapalı mı, neden? T3 tramvay ne zaman açılacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 12:11

10 Eylül 2025 Çarşamba günü , bazı seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından T3 Kadıköy-Moda tramvay kapalı mı, neden, ne zaman açılacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

T3 Kadıköy Moda tramvay kapalı mı, neden? T3 tramvay ne zaman açılacak?

T3 KADIKÖY MODA TRAMVAY KAPALI MI, NEDEN?

Metro İstanbul'un resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamaya göre T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında seferler bugün saat 16.00'dan itibaren durdurulacak.

tarafından alınan karar kapsamında T3 Kadıköy - Moda tramvay hattının işletmeye kapatıldığı belirtildi.

T3 Kadıköy Moda tramvay kapalı mı, neden? T3 tramvay ne zaman açılacak?

T3 TRAMVAY NE ZAMAN AÇILACAK?

T3 Kadıköy - Moda tramvay hattının ikinci bir duyuruya kadar bugün saat 16.00'dan itibaren işletmeye kapatıldığı açıklandı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 16.00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattımız işletmeye kapalı olacaktır."

