T3 Kadıköy Moda tramvay kapalı mı, neden? T3 tramvay ne zaman açılacak?

10 Eylül 2025 Çarşamba günü Metro İstanbul, bazı tramvay seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından T3 Kadıköy-Moda tramvay kapalı mı, neden, ne zaman açılacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

T3 KADIKÖY MODA TRAMVAY KAPALI MI, NEDEN?

Metro İstanbul'un resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamaya göre T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında seferler bugün saat 16.00'dan itibaren durdurulacak.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar kapsamında T3 Kadıköy - Moda tramvay hattının işletmeye kapatıldığı belirtildi.

T3 TRAMVAY NE ZAMAN AÇILACAK?

T3 Kadıköy - Moda tramvay hattının ikinci bir duyuruya kadar bugün saat 16.00'dan itibaren işletmeye kapatıldığı açıklandı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 16.00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattımız işletmeye kapalı olacaktır."