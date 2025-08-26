Taban aylığa 1000 TL zam ne demek? 2026'nın ilk yarısında eklenecek

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek için toplandı. Toplantı sonunda taban aylığa yapılacak 1000 TL’lik artışla birlikte maaşlara uygulanacak zam oranları da kesinleşti.

TABAN AYLIĞA 1000 LİRA ZAM NE DEMEK?

Taban aylık, memur maaşının temel bileşenlerinden biridir ve katsayı ile gösterge çarpılarak hesaplanır. Temmuz-Aralık 2025 dönemi için katsayı 18,316014, gösterge 1.000 olarak belirlenmişti. Bu hesaplamaya göre taban aylık 18.316,01 TL seviyesindeydi. Hakem Kurulu’nun aldığı kararla 2026 yılının ilk yarısında taban aylığa 1000 TL ekleme yapılacak. Böylece taban aylık 19.316,01 TL’ye çıkacak.

Taban aylığa yapılan artış, maaş hesaplamalarında doğrudan etkili olacak ve tüm memurların brüt maaşlarına aynı miktarda yansıyacak. Ancak net maaş artışı, gelir vergisi dilimi, damga vergisi ve SGK kesintileri nedeniyle farklı seviyelerde gerçekleşecek. Gelir vergisi dilimine göre 1000 TL’lik brüt artış, yaklaşık 600 ila 750 TL arasında net maaş artışı sağlayacak.

TABAN AYLIĞA 1000 TL ZAM GELİRSE NE OLUR?

Taban aylığa yapılacak 1000 TL’lik artış, tüm memur maaşlarına eşit şekilde eklenecek. Ancak bu artışın toplam maaş içindeki oranı, memurun unvanına ve mevcut maaşının büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Düşük maaşlı memurlar için oransal olarak daha yüksek bir artış anlamına gelirken, yüksek maaşlı memurlar için bu artış daha sınırlı kalacak. Örneğin 49.329 TL maaş alan bir memur için bu artış yaklaşık yüzde 2’lik bir oran oluştururken, 100.000 TL maaş alan bir yönetici için yüzde 1 seviyesinde kalacak.

Emekli maaşları da bu artıştan doğrudan etkilenecek. Çünkü emekli aylığı da taban aylığa bağlı hesaplanıyor. Bu nedenle taban aylıktaki 1000 TL’lik yükseliş, emekli maaşlarına da benzer şekilde yansıyacak.

HAKEM KURULU MEMUR ZAMMI KARARI NE OLDU?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2026 ve 2027 yıllarında memur maaşları ve emekli aylıklarında uygulanacak zam oranlarını da kararlaştırdı. Buna göre 2026’nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7 zam yapılacak. 2027 için ise ilk 6 ayda yüzde 5, ikinci 6 ayda yüzde 4 zam uygulanacak. Bu oranların yanında taban aylığa 1000 TL’lik artış da maaş hesaplamalarına eklenecek.

Bunun dışında çeşitli ek düzenlemeler de kabul edildi. Genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında olup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artış 8 puandan 10 puana çıkarıldı. Memurlara ödenen yabancı dil tazminatı yüzde 100 artırıldı. Kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerinin resmi ve dini bayramlardaki fazla çalışmaları için günlük 307 TL ödeme yapılacak. Engelli çocuk aile yardımı ödeneğine yüzde 10 artış getirildi. Ayrıca taraflar arasında genele ilişkin 58 madde üzerinde uzlaşma sağlandı.