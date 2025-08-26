Menü Kapat
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Taban aylığa 1000 TL zam ne demek? 2026'nın ilk yarısında eklenecek

Taban aylığa 1000 lira zam sonrası yeni memur maaşları merak ediliyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zam oranlarını açıkladı. Bunun yanında taban aylığa 2026’nın ilk yarısında 1000 TL’lik ekleme yapılmasına karar verildi. İşte Taban aylığa 1000 TL ve memur zammı detayları…

Taban aylığa 1000 TL zam ne demek? 2026'nın ilk yarısında eklenecek
26.08.2025
26.08.2025
saat ikonu 19:33

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek için toplandı. Toplantı sonunda taban aylığa yapılacak 1000 TL’lik artışla birlikte maaşlara uygulanacak oranları da kesinleşti.

TABAN AYLIĞA 1000 LİRA ZAM NE DEMEK?

Taban aylık, memur maaşının temel bileşenlerinden biridir ve katsayı ile gösterge çarpılarak hesaplanır. Temmuz-Aralık 2025 dönemi için katsayı 18,316014, gösterge 1.000 olarak belirlenmişti. Bu hesaplamaya göre taban aylık 18.316,01 TL seviyesindeydi. Hakem Kurulu’nun aldığı kararla 2026 yılının ilk yarısında taban aylığa 1000 TL ekleme yapılacak. Böylece taban aylık 19.316,01 TL’ye çıkacak.

Taban aylığa 1000 TL zam ne demek? 2026'nın ilk yarısında eklenecek

Taban aylığa yapılan artış, maaş hesaplamalarında doğrudan etkili olacak ve tüm memurların brüt maaşlarına aynı miktarda yansıyacak. Ancak net maaş artışı, gelir vergisi dilimi, damga vergisi ve SGK kesintileri nedeniyle farklı seviyelerde gerçekleşecek. Gelir vergisi dilimine göre 1000 TL’lik brüt artış, yaklaşık 600 ila 750 TL arasında net maaş artışı sağlayacak.

Taban aylığa 1000 TL zam ne demek? 2026'nın ilk yarısında eklenecek

TABAN AYLIĞA 1000 TL ZAM GELİRSE NE OLUR?

Taban aylığa yapılacak 1000 TL’lik artış, tüm memur maaşlarına eşit şekilde eklenecek. Ancak bu artışın toplam maaş içindeki oranı, memurun unvanına ve mevcut maaşının büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Düşük maaşlı memurlar için oransal olarak daha yüksek bir artış anlamına gelirken, yüksek maaşlı memurlar için bu artış daha sınırlı kalacak. Örneğin 49.329 TL maaş alan bir memur için bu artış yaklaşık yüzde 2’lik bir oran oluştururken, 100.000 TL maaş alan bir yönetici için yüzde 1 seviyesinde kalacak.

Emekli maaşları da bu artıştan doğrudan etkilenecek. Çünkü da taban aylığa bağlı hesaplanıyor. Bu nedenle taban aylıktaki 1000 TL’lik yükseliş, emekli maaşlarına da benzer şekilde yansıyacak.

Taban aylığa 1000 TL zam ne demek? 2026'nın ilk yarısında eklenecek

HAKEM KURULU MEMUR ZAMMI KARARI NE OLDU?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2026 ve 2027 yıllarında ve emekli aylıklarında uygulanacak zam oranlarını da kararlaştırdı. Buna göre 2026’nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7 zam yapılacak. 2027 için ise ilk 6 ayda yüzde 5, ikinci 6 ayda yüzde 4 zam uygulanacak. Bu oranların yanında taban aylığa 1000 TL’lik artış da maaş hesaplamalarına eklenecek.

Taban aylığa 1000 TL zam ne demek? 2026'nın ilk yarısında eklenecek

Bunun dışında çeşitli ek düzenlemeler de kabul edildi. Genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında olup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artış 8 puandan 10 puana çıkarıldı. Memurlara ödenen yabancı dil tazminatı yüzde 100 artırıldı. Kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerinin resmi ve dini bayramlardaki fazla çalışmaları için günlük 307 TL ödeme yapılacak. Engelli çocuk aile yardımı ödeneğine yüzde 10 artış getirildi. Ayrıca taraflar arasında genele ilişkin 58 madde üzerinde uzlaşma sağlandı.

#zam
#memur
#emekli aylığı
#memur maaşı
#memur maaşı
#memur maaşları
#Memur Maaş Zammı
#Memur Maaşları Zamları
#Taban Aylık
#Hakem Kurulu
#Aktüel
