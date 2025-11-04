Tabii Spor CANLI Liverpool Real Madrid maçı başlıyor! HD kalitede izlenebilecek

Şampiyonlar Ligi’nde dev heyecan bu akşam Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak maçla yaşanacak. Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak mücadele Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

TABİİ SPOR CANLI İZLE

Tabii Spor, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde geliştirilen yerli dijital yayın platformu “Tabii”nin spor odaklı bir bölümü olarak hizmet veriyor. 2023 yılında kullanıma açılan platform, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşarak hem yerli hem de yabancı spor karşılaşmalarını izleyicilerle buluşturdu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa mücadeleleri Tabii Spor’un yayın programında yer alıyor.

Kullanıcılar, platforma giriş yaparak canlı yayınlara, maç tekrarlarına ve arşiv içeriklerine ulaşabiliyor. Ücretsiz sürümde TRT 1, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız yayınlarını izlemek mümkünken, yabancı takımların yer aldığı Avrupa kupası maçları premium paketle erişilebilir durumda.

TABİİ SPOR CANLI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Tabii Spor’a erişim oldukça kolay. Kullanıcılar, resmi web sitesi olan tabii.com üzerinden ya da mobil cihazlarına “Tabii” uygulamasını indirerek platforma giriş yapabiliyor. Uygulama, Google Play Store ve App Store’da ücretsiz olarak bulunuyor ve akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ile Smart TV’lerde sorunsuz çalışıyor.

Üyelik işlemi sırasında ad-soyad, e-posta, şifre ve doğum tarihi gibi temel bilgiler girilerek hızlıca hesap oluşturulabiliyor. Üyelik sonrası “Spor” sekmesinden canlı yayınlara ulaşmak mümkün. Yayınlar HD kalitede olup Wi-Fi veya mobil veri bağlantısı üzerinden kesintisiz şekilde izlenebiliyor.

TRT TABİİ SPOR LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ İZLENEBİLİR Mİ?

Bu akşamki Liverpool Real Madrid karşılaşması, Tabii Spor’un premium paketi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yani maç, şifresiz olarak izlenemeyecek. Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçları ise platformda şifresiz ve ücretsiz olarak sunuluyor.

Premium paket, aylık 99,99 TL ücret karşılığında alınabiliyor. Bu paket sayesinde kullanıcılar, tüm UEFA maçlarını reklamsız ve yüksek kalitede izleyebiliyor. Abonelik her an iptal edilebiliyor ancak deneme süreci bulunmuyor.

TABİİ SPOR TV'DEN NASIL İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Tabii Spor, internet tabanlı bir yayın servisi olduğu için doğrudan uydu veya kablo TV üzerinden erişim sağlanamıyor. Ancak Smart TV kullanıcıları, televizyonlarının uygulama mağazasından “Tabii” uygulamasını indirerek platformu büyük ekranda kullanabiliyor.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra üyelik bilgileriyle oturum açmak yeterli. Bu sayede maçlar, Smart TV ekranında yüksek çözünürlükle ve canlı olarak izlenebiliyor. Tabii’nin doğrudan bir kanal frekansı bulunmadığından, internet bağlantısı izleme için zorunlu.

TABİİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

2024-2025 sezonundan itibaren UEFA organizasyonlarının Türkiye’deki resmi yayıncısı Tabii Spor oldu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları üç yıl boyunca platform üzerinden yayınlanacak.

Türk takımlarının maçları TRT 1 ve TRT Spor’da şifresiz olarak verilirken, diğer tüm maçlar (örneğin Real Madrid, Liverpool, Manchester City karşılaşmaları) yalnızca Tabii Spor’un premium paketinde yer alıyor. Bu sayede Avrupa futbolunun tüm heyecanı tek bir dijital platformda toplanıyor.

TABİİ SPOR ŞİFRESİZ CANLI NASIL İZLENİR?

Tabii’nin ücretsiz versiyonu, kullanıcılarına TRT’nin canlı kanallarına ve bazı arşiv içeriklerine erişim sağlıyor. Türk milli takımı ve Süper Lig ekiplerinin Avrupa maçları da bu kapsamda şifresiz olarak yayınlanabiliyor.

Ancak yabancı kulüplerin mücadele ettiği UEFA karşılaşmalarına erişim için premium üyelik gerekiyor. Bu üyelikle, tüm maçları kesintisiz, reklamsız ve yüksek çözünürlükte izlemek mümkün.

TABİİ SPOR KAÇAK MAÇ

Tabii Spor kaçak maç yayınları, hem yasal açıdan suç teşkil ediyor hem de kullanıcıların cihazlarına ciddi zararlar verebiliyor. Bu tür Tabii Spor kaçak canlı link/linkler üzerinden yapılan yayınlar, kişisel verilerin çalınmasına veya zararlı yazılımların bulaşmasına neden olabiliyor.

Güvenli, yasal ve yüksek kaliteyle izlemek isteyen kullanıcılar, Tabii Spor’un resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden erişim sağlamalı. Platform, TRT’nin güvencesi altında yasal olarak tüm UEFA maçlarını yayınlıyor.

TABİİ SPOR REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

Liverpool Real Madrid karşılaşması, bu akşam saat 23.00’te Tabii Spor platformunda canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin Tabii üyeliğine sahip olmaları ve premium paketi aktif hale getirmeleri gerekiyor.

Mücadele, HD kalitesinde ve kesintisiz şekilde yayınlanacak. Mobil cihaz, tablet, bilgisayar veya Smart TV üzerinden giriş yapan tüm kullanıcılar maçı canlı olarak takip edebilecek.