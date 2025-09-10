Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES nedir? TES şartları neler?

Yeni Orta Vadeli Plan çerçevesinde Otomatik Katılım Sistemi, işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik düzenine dönüşecek ve bu doğrultuda TES hayata geçirilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES nedir? TES şartları neler?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 00:24
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 00:24

Yeni modeli son dakika gelişmeleriyle dikkatle izleniyor.

Yeni Orta Vadeli Plan (OVP) ayrıntıları duyuruldu.

Plan kapsamında uzun soluklu tasarruf araçları oluşturulacak.

Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de desteğiyle ikinci basamak emeklilik sistemine evrileceği kurulacak.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES nedir? TES şartları neler?

TES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği oluşturulacak.

Uygulama, 2026 yılının ikinci döneminde hayata geçecek.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES nedir? TES şartları neler?

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ TES NEDİR?

TES ile çalışanlar ve emekli olduktan sonra iş yaşamına devam edenler, SGK haricinde ikinci bir prim ödeme mekanizmasına dâhil edilecek.

Bu primler, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yöntemine benzer şekilde değerlendirilecek.

Çalışan emekliler, maaşlarından en az yüzde 3 oranında katkı payı ödeyerek ikinci emeklilik hakkı elde edecek.

Yeni sistemde devlet desteği ve işveren katkısı da bulunacak.

Sıkça Sorulan Sorular

TES ile çalışanlar ikinci emeklilik hakkını nasıl kazanacak?
TES kapsamında çalışanlar, maaşlarından en az yüzde 3 oranında katkı payı ödeyecek. İşveren katkısı ve devlet desteği de eklendiğinde, SGK dışında ikinci bir emeklilik geliri elde edebilecekler.
ETİKETLER
#emeklilik
#tamamlayıcı emeklilik sistemi
#tes
#Otomatik Katılım Sistemi
#Yeni Emeklilik Modeli
#Uzun Soluklu Tasarruf Araçları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.