Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES nedir? TES şartları neler?

Yeni emeklilik modeli son dakika gelişmeleriyle dikkatle izleniyor.

Yeni Orta Vadeli Plan (OVP) ayrıntıları duyuruldu.

Plan kapsamında uzun soluklu tasarruf araçları oluşturulacak.

Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de desteğiyle ikinci basamak emeklilik sistemine evrileceği TES kurulacak.

TES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi oluşturulacak.

Uygulama, 2026 yılının ikinci döneminde hayata geçecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ TES NEDİR?

TES ile çalışanlar ve emekli olduktan sonra iş yaşamına devam edenler, SGK haricinde ikinci bir prim ödeme mekanizmasına dâhil edilecek.

Bu primler, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yöntemine benzer şekilde değerlendirilecek.

Çalışan emekliler, maaşlarından en az yüzde 3 oranında katkı payı ödeyerek ikinci emeklilik hakkı elde edecek.

Yeni sistemde devlet desteği ve işveren katkısı da bulunacak.