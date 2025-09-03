Menü Kapat
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Tarık Biberovic neden milli takımda yok? Türkiye A Milli Basketbol Takımı bugün son grup maçına çıkıyor

A Milli Basketbol Takımı bugün 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası grup maçları kapsamında bugün Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına sayılı saatler kala vatandaşlar tarafından Tarık Biberovic neden milli takımda yok sorusu araştırılmaya başlandı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu geçtiğimiz aylarda açıklama yapmıştı.

Tarık Biberovic neden milli takımda yok? Türkiye A Milli Basketbol Takımı bugün son grup maçına çıkıyor
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) grup maçları ile devam ediyor. A Grubu'nda yer alan 12 Dev Adam bugün son grup maçına Sırbistan karşısında çıkacak.

Karşılaşmanın ardından ise grup aşaması sona erecek ve son 16 turuna yükselen bütün takımlar belli olacak. Mücadeleye saatler kala vatandaşlar tarafından Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncusu Tarık Biberovic'in neden milli takımda olmadığı merak edilmeye başlandı.

TARIK BİBEROVİC NEDEN MİLLİ TAKIMDA YOK?

TARIK BİBEROVİC NEDEN MİLLİ TAKIMDA YOK?

kuralları gereği EuroBasket 2025'te her milli takımın yalnızca bir devşirme oyuncu hakkı bulunuyor. A Milli Takım bu hakkı 'de kullandığı için Tarık Biberovic kadroya alınamadı.

Başkanı Hidayet Türkoğlu geçtiğimiz aylarda TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Tarık Biberovic maalesef bu yaz Milli Takımımızda Türk statüsünde oynamayacak. Shane Larkin takımın bir parçası olmak istediğini dile getirdikten sonra tekrar bir şans vermek istedik" ifadelerini kullanmıştı.

Tarık Biberovic neden milli takımda yok? Türkiye A Milli Basketbol Takımı bugün son grup maçına çıkıyor

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI EUROBASKET 2025 KADROSU

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan A Milli Basketbol Takımımızın 12 kişilik EuroBasket 2025 kadrosu şöyle:

"Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer."

