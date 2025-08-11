TCDD 229 işçi alımı kura çekimi başladı mı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, işçi kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni bir alım ilanı yayınladı.

İş arayanlar, başvuru şartlarını ve tarihlerini öğrenmek için araştırmalara başladı.

TCDD 229 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TCDD işçi alımı başvuruları 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında sadece İŞKUR üzerinden kabul edilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların evraklarını ilgili Bölge Müdürlüklerindeki Personel Mali İşler Servis Müdürlükleri'ne şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

Adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları ve evraklarını eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri önemli.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TCDD'nin 229 sürekli işçi alımı için adayların belirli şartları taşıması gerekiyor.

Başvuru şartları ve diğer detaylar İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak ilanda belirtilecek.

Alımlar kura sistemi ile yapılacak olup, başvuru sürecinde adayların İŞKUR üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuruların ardından adayların evraklarını şahsen teslim etmeleri gerekecek.

Kura sonucu başarılı olan adaylar, ilgili bölge müdürlüklerinde evrak teslim işlemlerini tamamlayacak ve ardından göreve başlayacak.