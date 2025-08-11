Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

TCDD 229 işçi alımı kura çekimi başladı mı ne zaman?

TCDD, İŞKUR üzerinden 229 yeni işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular Ağustos ayında başlayacak ve kura çekimi Eylül ayında yapılacak.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 16:04

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, işçi kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni bir alım ilanı yayınladı.

İş arayanlar, başvuru şartlarını ve tarihlerini öğrenmek için araştırmalara başladı.

TCDD 229 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

başvuruları 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında sadece üzerinden kabul edilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların evraklarını ilgili Bölge Müdürlüklerindeki Personel Mali İşler Servis Müdürlükleri'ne şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

Adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları ve evraklarını eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri önemli.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TCDD'nin 229 sürekli işçi alımı için adayların belirli şartları taşıması gerekiyor.

ve diğer detaylar İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak ilanda belirtilecek.

Alımlar kura sistemi ile yapılacak olup, başvuru sürecinde adayların İŞKUR üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuruların ardından adayların evraklarını şahsen teslim etmeleri gerekecek.

Kura sonucu başarılı olan adaylar, ilgili bölge müdürlüklerinde evrak teslim işlemlerini tamamlayacak ve ardından göreve başlayacak.

Sıkça Sorulan Sorular

TCDD işçi alımı başvuruları nereden yapılacak?
TCDD işçi alımı başvuruları, 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında sadece İŞKUR üzerinden online olarak yapılacaktır.
ETİKETLER
#başvuru şartları
#tcdd
#işçi alımı
#kura çekimi
#işkur
#Aktüel
