Tedesco kovuldu mu? Milli ara bitmeden karar verilmesi bekleniyor

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanından 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Maç sonu yaşanan protestolar ve art arda gelen puan kayıpları sonrası gözler teknik direktör Domenico Tedesco’ya çevrildi.

TEDESCO KOVULDU MU?

Fenerbahçe’nin Samsunspor ile golsüz berabere kalmasının ardından tribünlerde gergin anlar yaşandı. Teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcular, taraftarları alkışlamak için deplasman tribününe giderken yoğun ıslık ve protestolarla karşılaştı. Bazı taraftarlar, “forma çıkarın” tezahüratlarıyla tepkisini dile getirdi. Takımın lider Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşmesi, yönetim üzerinde de baskı oluşturdu.

Sadettin Saran ve yönetimin, milli arada teknik direktör konusundaki kararını netleştirmesi bekleniyor. Şu ana kadar Tedesco’nun görevine son verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Taraftarın bir kısmı İtalyan teknik adama destek verirken, bir kısmı da yeni bir teknik direktör arayışının başlaması gerektiğini savunuyor.

TEDESCO FENERBAHÇE KARNESİ

Domenico Tedesco, Fenerbahçe’nin başında 2’si Avrupa olmak üzere toplam 7 maça çıktı. Bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İtalyan çalıştırıcı, 1.71 puan ortalaması yakaladı. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları ise Tedesco’nun performansının tartışılmasına neden oldu.

Tedesco, Fenerbahçe öncesinde çalıştırdığı takımlarda farklı başlangıçlar yapmıştı. Belçika Milli Takımı’nda 7 maçta 6 galibiyet elde ederken, Leipzig’de ilk haftalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Spartak Moskova’da 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetlik performans sergileyen Tedesco, Schalke döneminde ise ilk 7 haftada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşamıştı.

TEDESCO FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI, GİTTİ Mİ?

Fenerbahçe’nin son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşaması sonrası Tedesco’nun geleceği belirsizliğini koruyor. Özellikle Samsunspor beraberliğinin ardından sosyal medyada ve tribünlerde teknik adamın görevden alınması yönünde yoğun çağrılar yapıldı. Yönetim kanadından ise şu ana kadar resmi bir karar çıkmadı.

Domenico Tedesco’nun yerine geçebilecek isimler arasında iki yerli teknik direktör öne çıkıyor. Taraftarın ve yönetimin listesinde İsmail Kartal ve Aykut Kocaman yer alıyor. Sadettin Saran daha önce yaptığı açıklamada Aykut Kocaman ve Volkan Demirel’i olası alternatifler arasında göstermişti. Milli arada Fenerbahçe yönetimi teknik direktör konusundaki kararını verecek.