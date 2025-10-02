Tekirdağ İstanbul depreminde yaralı var mı son dakika? 17 kişinin yaralanma nedeni

Bugün meydana gelen Tekirdağ depremi sonrasında endişeli anlar yaşanırken İstanbul Valisi Davut Gül, depremde yaralıların sayısını açıkladı.

İSTANBUL TEKİRDAĞ DEPREMİNDE YARALI VAR MI SON DAKİKA?

Bugün yaşanan deprem sonrasında 17 kişi yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, “Marmara Denizi’nin Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmadı. Saha ekiplerimiz şehir genelinde incelemelere başladı. Vatandaşlarımızdan hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz.” açıklaması ile yaralıların sayısını açıkladı.

TEKİRDAĞ DEPREMİNDE YARALILAR NEDEN YARALANDI?

Bugün öğle saatlerinde yaşanan deprem sonrasında 17 kişinin yaralandığı öğrenildi. Depremde herhangi bir yıkım bulunmazken yaralılar sarsıntı anında yaşadığı panik nedeniyle yaralandı. Zaman zaman sarsıntı anında kişiler kendilerini cama doğru yöneltirken yaralanmalar meydana gelebiliyor.

AFAD, "Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.