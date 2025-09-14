TEKNOFEST İstanbul nerede, ne zaman başlayacak? Geri sayım başladı

TEKNOFEST, iki yıl aranın ardından tekrardan İstanbul'da düzenlenecek. TEKNOFEST İstanbul'un ziyaretçi kayıtlarının başladığı duyuruldu. Vatandaşlar tarafından TEKNOFEST İstanbul nerede, ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor.

TEKNOFEST İSTANBUL NEREDE?

TEKNOFEST'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre TEKNOFEST İstanbul etkinliği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında 58 ana, 137 alt kategoride final yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca vatandaşların heyecanla beklediği uçuş gösterileri de gerçekleştirilecek. TEKNOFEST İstanbul, SOLOTÜRK, Türk Yıldızları gibi birçok ekibin nefes kesici gösterilerine sahne olacak.

TEKNOFEST NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TEKNOFEST İstanbul açıklanan bilgilere göre 17 Eylül 2025 Çarşamba günü başlayacak. 4 gün sürecek olan etkinlikler 21 Eylül 2025 Pazar günü sona erecek.

Vatandaşlar TEKNOFEST'in resmi internet sitesi üzeridnen kayıt olarak festival alanına giriş yapabilecekler. Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.