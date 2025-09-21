Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Teknofest saat kaçta bitiyor 2025? 17 Eylül’de kapılarını açmıştı

17 Eylül'de İstanbul'da kapılarını açan Teknofest, bugün sona eriyor. Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin katmanlarının sergilendiği dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali bugün bitiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Teknofest saat kaçta bitiyor 2025? 17 Eylül’de kapılarını açmıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 09:58

İlk günden itibaren binlerce kişinin ziyaret ettiği 21 Eylül Pazar günü bitiyor.

TEKNOFEST SAAT KAÇTA BİTİYOR?

17 Eylül'de kapılarını açan Teknofest, 21 Eylül Pazar günü sona eriyor. Binlerce kişinin katılım sağladığı festivalin kapanışı bugün 18.00'de olurken sonrasında kapanış olacak.

Teknofest saat kaçta bitiyor 2025? 17 Eylül’de kapılarını açmıştı

TEKNOFEST SAAT KAÇA KADAR AÇIK 21 EYLÜL?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyanın en büyük havacılık, ve festivali TEKNOFEST'i ziyaret edecek etmesinin ardından 16.30'da kapanış programına katılacak. Festivalde bugün ödül töreni ve kapanış 18.00'de başlarken kısa süre sonra sona erecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Öğrencilerin geliştirdiği elektrikli araç Lyra, TEKNOFEST'te sergileniyor
ETİKETLER
#Teknoloji
#teknofest
#uzay
#festival
#havaçılık
#ödül töreni
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.