Teknofest saat kaçta bitiyor 2025? 17 Eylül’de kapılarını açmıştı

İlk günden itibaren binlerce kişinin ziyaret ettiği Teknofest 21 Eylül Pazar günü bitiyor.

TEKNOFEST SAAT KAÇTA BİTİYOR?

17 Eylül'de kapılarını açan Teknofest, 21 Eylül Pazar günü sona eriyor. Binlerce kişinin katılım sağladığı festivalin kapanışı bugün 18.00'de olurken ödül töreni sonrasında kapanış olacak.

TEKNOFEST SAAT KAÇA KADAR AÇIK 21 EYLÜL?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret edecek etmesinin ardından 16.30'da kapanış programına katılacak. Festivalde bugün ödül töreni ve kapanış 18.00'de başlarken kısa süre sonra sona erecek.