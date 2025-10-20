Menü Kapat
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Telefon şarj aletlerine yeni standart getirildi

240 watt'a kadar güç sağlayan tüm adaptörlerin USB-C portuna ve çıkarılabilir kabloya sahip olması gerekecek.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
20.10.2025
14:02
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
14:02

Avrupa Birliği, elektronik cihazlardaki şarj karmaşasına son vermek için çıtayı bir kez daha yükseltti. 2024'te yürürlüğe giren zorunluluğunun ardından, şimdi de adaptörler için yeni standartlar geliyor. 2028 itibarıyla 240 watt'a kadar güç sağlayan tüm adaptörlerin en az bir USB-C portuna sahip olması ve kablolarının çıkarılabilir olması gerekecek.

UYUM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLENİYOR

Yeni düzenleme, tüm güç kaynaklarını “Harici Güç Kaynağı (EPS)” olarak tanımlıyor. Amaç, cihazlar arasında tam uyumluluk ve daha sürdürülebilir bir kullanım sağlamak. Yani artık bir adaptörle hem telefonunuzu hem de yönlendiricinizi şarj edebileceksiniz.

Telefon şarj aletlerine yeni standart getirildi

Kurallara göre güç aktarımı yalnızca USB Power Delivery (USB-PD) standardı üzerinden yapılacak. Ayrıca üreticiler, adaptör ve kablo üzerindeki güç değerlerini açıkça belirtmek zorunda olacak. Gerçek şarj gücü neyse o yazılacak; yanıltıcı watt değerleri artık tarihe karışıyor.

Tüm uyumlu adaptörlerde ise yeni bir “Common Charger” (Ortak Şarj Cihazı) logosu yer alacak. Bu logoyla kullanıcılar hangi ürünlerin standartlara uygun olduğunu kolayca anlayabilecek.

Telefon şarj aletlerine yeni standart getirildi

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Yeni kurallar, konusunda da sıkı. 10 watt üzeri adaptörlerin düşük yükte belirli verimlilik oranlarını karşılaması gerekecek. Kablosuz şarj ünitelerinin ise bekleme modunda daha az enerji tüketmesi ve yeniden kullanılabilir güç devresine sahip olması şart.

Teknik şartnameler, özellikle modem ve erişim noktalarında dalgalanma koruması zorunluluğu da getiriyor. Ancak bazı ürünler—örneğin UPS sistemleri, tıbbi cihazlar, oyuncaklar, elektrikli scooter ve bisikletler, acil aydınlatmalar—bu kurallardan muaf tutulacak.

Telefon şarj aletlerine yeni standart getirildi

KUTUDAN ADAPTÖR ÇIKARMAK ZORUNLU DEĞİL

Yeni yasa, hem üreticinin kutuya dahil ettiği adaptörleri hem de sonradan satılan üçüncü taraf şarj cihazlarını kapsıyor. Ancak sık yapılan bir yanlış anlamayı da ortadan kaldırıyor: AB, üreticilere kutudan şarj adaptörünü çıkarmayı zorunlu kılmıyor. Yani Apple veya Google isterse yine adaptörü kutuya dahil edebilecek.

DEV ENERJİ TASARRUFU BEKLENİYOR

Birlik, bu düzenlemenin yalnızca kullanıcı konforunu artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda çevresel etkisini de büyük ölçüde azaltacağını öngörüyor. Hesaplamalara göre, yeni standartlar sayesinde 2030 yılına kadar yılda 1.070 terawatt-saat (TWh) enerji tasarrufu sağlanabilecek.

