TFT set 16 ne zaman, saat kaçta çıkacak? TFT 16.1 sürümü açık beta süreci başladı

Riot Games tarafından geliştirlien Teamfight Tactics'e yeni setin geleceği duyuruldu. Yapılan duyuruda açık beta sürecinin başladığı da belirtildi. Oyuncular tarafından TFT set 16 ne zaman, saat kaçta geleceği merak ediliyor.

TFT set 16 ne zaman, saat kaçta çıkacak? TFT 16.1 sürümü açık beta süreci başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 10:31

Riot Games tarafından geliştirlien popüler strateji oyunu Teamfight Tactics'e (TFT) düzenli olarak belirli dönemlerde yeni set (karakter grubu) ekleniyor. Riot Games tarafından TFT'nin yeni güncellemesiyle birlikte set 16'nın geleceği duyuruldu.

Oyuncular tarafından heyecanla beklenen TFT set 16 ne zaman, saat kaçta çıkacağı ise gündem oldu.

TFT set 16 ne zaman, saat kaçta çıkacak? TFT 16.1 sürümü açık beta süreci başladı

TFT SET 16 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

TFT'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre TFT Set 16.1 yaması ile birlikte gelecek olan TFT set 16, 3 Aralık 2025 sabah saaterlerinde oyuna eklenecek.

Oyunun PC ve mobil versiyonuna aynı anda TFT set 16'nın güncellemeyle birlikte geleceği duyuruldu.

TFT set 16 ne zaman, saat kaçta çıkacak? TFT 16.1 sürümü açık beta süreci başladı

TFT SET 16 AÇIK BETA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

RİOT Games tarafından yapılan açıklamaya göre TFT set 16'nın açık beta süreci ise bugün (19 Kasım 2025 Çarşamba) akşam saatlerinde başlayacak. Oyunun beta sürümüne kayıtlı olan kullanıcılar TFT set 16'yı deneyimleyebilecekler.

ETİKETLER
#Teamfight Tactics
#Tft
#Tft Set 16
#Oyun Güncellemesi
#Açık Beta
#Aktüel
