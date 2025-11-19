TFT set 16 ne zaman, saat kaçta çıkacak? TFT 16.1 sürümü açık beta süreci başladı

Riot Games tarafından geliştirlien popüler strateji oyunu Teamfight Tactics'e (TFT) düzenli olarak belirli dönemlerde yeni set (karakter grubu) ekleniyor. Riot Games tarafından TFT'nin yeni güncellemesiyle birlikte set 16'nın geleceği duyuruldu.

Oyuncular tarafından heyecanla beklenen TFT set 16 ne zaman, saat kaçta çıkacağı ise gündem oldu.

TFT SET 16 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

TFT'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre TFT Set 16.1 yaması ile birlikte gelecek olan TFT set 16, 3 Aralık 2025 sabah saaterlerinde oyuna eklenecek.

Oyunun PC ve mobil versiyonuna aynı anda TFT set 16'nın güncellemeyle birlikte geleceği duyuruldu.

TFT SET 16 AÇIK BETA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

RİOT Games tarafından yapılan açıklamaya göre TFT set 16'nın açık beta süreci ise bugün (19 Kasım 2025 Çarşamba) akşam saatlerinde başlayacak. Oyunun beta sürümüne kayıtlı olan kullanıcılar TFT set 16'yı deneyimleyebilecekler.