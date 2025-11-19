Türkiye elendi mi? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları

La Cartuja Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Nefes kesen maç sonrasında Türkiye elendi mi merak edildi.

TÜRKİYE ELENDİ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya ile mücadele eden Milli takımımız grubu ikinci tamamladı. Grupta lider olan takım direkt olarak kupaya gidiyordu. Grubu ikinci tamamlamamız nedeniyle play off turunda mücadele edeceğiz.

TÜRKİYE GRUBU KAÇINCI TAMAMLADI?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubunu 2. sırada tamamladı. Şimdi ise play off turunda mücadele edecek.