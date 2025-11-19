Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Türkiye elendi mi? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, grubu ikinci olarak tamamladı.

Türkiye elendi mi? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları
Haber Merkezi
19.11.2025
19.11.2025
saat ikonu 10:33

La Cartuja Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Nefes kesen maç sonrasında elendi mi merak edildi.

TÜRKİYE ELENDİ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu altıncı ve son maçında ile mücadele eden Milli takımımız grubu ikinci tamamladı. Grupta lider olan takım direkt olarak kupaya gidiyordu. Grubu ikinci tamamlamamız nedeniyle play off turunda mücadele edeceğiz.

Türkiye elendi mi? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları

TÜRKİYE GRUBU KAÇINCI TAMAMLADI?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubunu 2. sırada tamamladı. Şimdi ise play off turunda mücadele edecek.

ETİKETLER
#Türkiye
#play-off
#ispanya
#milli takım
#türkiye milli futbol takımı
#avrupa elemeleri
#2026 Fifa Dünya Kupası
#2026 Fifa Dünya Kupası
#Aktüel
