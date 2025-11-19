Menü Kapat
Aktüel
TOKİ ödeme planı nasıl olacak? Dairelerin fiyatları ve taksit ücretleri

81 ilde yapılacak olan 500 bin sosyal konut için bekleyiş devam ediyor. 240 aya varan vade imkanları ile sunulacak olan TOKİ evlerinde ödeme planı duyuruldu.

TOKİ ödeme planı nasıl olacak? Dairelerin fiyatları ve taksit ücretleri
500 bin kampanyasında süreç devam ederken yapanlar TOKİ ödeme planını da inceledi. Yüzde 10 peşinat ile ev sahibi olmak mümkün.

TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

"Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Ayrıca, İstanbul’daki yüksek kira artışlarını dengelemek amacıyla ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması hayata geçirilecek." sözleri ile detaylar duyuruldu.

TOKİ ödeme planı nasıl olacak? Dairelerin fiyatları ve taksit ücretleri

ÖDEME PLANI
Anadolu İlleri

1+1 – 55 m²
6.750 TL taksitle
(180.000 TL peşinat)

2+1 – 65 m²
8.250 TL taksitle
(220.000 TL peşinat)

2+1 – 80 m²
9.938 TL taksitle
(265.000 TL peşinat)

TOKİ ödeme planı nasıl olacak? Dairelerin fiyatları ve taksit ücretleri

ÖDEME PLANI
İstanbul

1+1 – 55 m²
7.313 TL taksitle
(195.000 TL peşinat)

2+1 – 65 m²
9.188 TL taksitle
(245.000 TL peşinat)

2+1 – 80 m²
11.063 TL taksitle
(295.000 TL peşinat)

TOKİ ödeme planı nasıl olacak? Dairelerin fiyatları ve taksit ücretleri

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

TOKİ evleri için T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Türkiye geneli tüm şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 10.11.2025 – 19.12.2025 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet Başvuruları 18.12.2025 tarihinde sona erecek.

