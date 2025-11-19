TOKİ ödeme planı nasıl olacak? Dairelerin fiyatları ve taksit ücretleri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında süreç devam ederken başvuru yapanlar TOKİ ödeme planını da inceledi. Yüzde 10 peşinat ile ev sahibi olmak mümkün.
"Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Ayrıca, İstanbul’daki yüksek kira artışlarını dengelemek amacıyla ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması hayata geçirilecek." sözleri ile detaylar duyuruldu.
ÖDEME PLANI
Anadolu İlleri
1+1 – 55 m²
6.750 TL taksitle
(180.000 TL peşinat)
2+1 – 65 m²
8.250 TL taksitle
(220.000 TL peşinat)
2+1 – 80 m²
9.938 TL taksitle
(265.000 TL peşinat)
ÖDEME PLANI
İstanbul
1+1 – 55 m²
7.313 TL taksitle
(195.000 TL peşinat)
2+1 – 65 m²
9.188 TL taksitle
(245.000 TL peşinat)
2+1 – 80 m²
11.063 TL taksitle
(295.000 TL peşinat)
TOKİ evleri için T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Türkiye geneli tüm şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 10.11.2025 – 19.12.2025 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet Başvuruları 18.12.2025 tarihinde sona erecek.