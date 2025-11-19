TOKİ ödeme planı nasıl olacak? Dairelerin fiyatları ve taksit ücretleri

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında süreç devam ederken başvuru yapanlar TOKİ ödeme planını da inceledi. Yüzde 10 peşinat ile ev sahibi olmak mümkün.

TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

"Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Ayrıca, İstanbul’daki yüksek kira artışlarını dengelemek amacıyla ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması hayata geçirilecek." sözleri ile detaylar duyuruldu.

ÖDEME PLANI

Anadolu İlleri

1+1 – 55 m²

6.750 TL taksitle

(180.000 TL peşinat)

2+1 – 65 m²

8.250 TL taksitle

(220.000 TL peşinat)

2+1 – 80 m²

9.938 TL taksitle

(265.000 TL peşinat)

ÖDEME PLANI

İstanbul

1+1 – 55 m²

7.313 TL taksitle

(195.000 TL peşinat)

2+1 – 65 m²

9.188 TL taksitle

(245.000 TL peşinat)

2+1 – 80 m²

11.063 TL taksitle

(295.000 TL peşinat)

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

TOKİ evleri için T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Türkiye geneli tüm şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 10.11.2025 – 19.12.2025 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet Başvuruları 18.12.2025 tarihinde sona erecek.