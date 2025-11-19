Google CEO’su açık açık söyledi “Kimse tamamen güvende değil”

Yapay zekâ dünyasında aylardır en çok konuşulan konu, sektörün bir balona dönüşüp dönüşmediği… Kimileri tehlikenin kapıda olduğunu söylüyor, kimileri ise temkinli. Alphabet ve Google CEO’su Sundar Pichai de bu tartışmaya katılan son isim oldu. Pichai, BBC’ye yaptığı açıklamada AI alanındaki hızlı büyümenin etkileyici olduğunu, ancak aynı zamanda içerisinde “irrasyonel” unsurlar barındırdığını belirtti.

Doğrusu, kullandığı ifadeler insanın aklına 2000’lerin meşhur “dotcom” dönemini ve o dönemdeki aşırı iyimserliği getiriyor.