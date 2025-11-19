Menü Kapat
Google CEO’su açık açık söyledi “Kimse tamamen güvende değil”

Kasım 19, 2025 10:21
Google CEO Sundar Pichai

Sundar Pichai, yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı büyümenin riskli bir noktaya geldiğini söyleyerek, olası bir balonun Google’ı bile etkileyebileceğini vurguladı.

Yapay zekâ dünyasında aylardır en çok konuşulan konu, sektörün bir balona dönüşüp dönüşmediği… Kimileri tehlikenin kapıda olduğunu söylüyor, kimileri ise temkinli. Alphabet ve Google CEO’su Sundar Pichai de bu tartışmaya katılan son isim oldu. Pichai, BBC’ye yaptığı açıklamada AI alanındaki hızlı büyümenin etkileyici olduğunu, ancak aynı zamanda içerisinde “irrasyonel” unsurlar barındırdığını belirtti.

Doğrusu, kullandığı ifadeler insanın aklına 2000’lerin meşhur “dotcom” dönemini ve o dönemdeki aşırı iyimserliği getiriyor.

“BALON PATLARSA KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL”

Pichai, yapay zekâ yatırımlarıyla ilgili endişelerini saklamadı. Sektörde bir balon oluşması hâlinde bunun Google’ı bile sarsabileceğini söyledi. “Hiçbir şirket bağışık değil, biz de dahiliz” diyerek durumun ciddiyetine işaret etti.

Bu yıl Alphabet hisselerinin yüzde 46 değer kazanması, özellikle yatırımcıların Google’ın OpenAI gibi rakiplerle mücadele gücüne olan inancını göstermişti. Ancak ABD’de AI şirketlerine yönelik yüksek değerlemelerin piyasaları yorup yormadığı da ayrı bir tartışma konusu. İngiltere’deki düzenleyiciler de benzer şekilde balon riskine karşı uyarılar yapıyor.

İNGİLTERE YATIRIMLARI HIZLANIYOR

Pichai, geçtiğimiz eylül ayında duyurulan büyük yatırım planına da değindi. Alphabet, İngiltere’de AI altyapısı ve araştırmaları için önümüzdeki iki yılda 5 milyar sterlin harcamayı planlıyor. Bu kapsamda ülkede yeni bir veri merkezi kurulacak ve DeepMind'a ek finansman aktarılacak.

