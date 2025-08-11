TGRT Haber TV yeni frekans bilgileri! Türksat 4A HD, Kablo TV, Digitürk, D-Smart, Tivibu kaçıncı kanalda?

TGRT Haber TV, yayın kalitesini artırmak ve izleyicilerine daha güçlü bir yayın altyapısıyla ulaşabilmek adına uydu frekans bilgilerini güncelledi. Yeni frekans bilgileriyle TGRT Haber'i izlemeye devam etmek isteyen izleyicilerin uydu alıcılarını güncellemeleri gerekmektedir.

TGRT HABER YENİ FREKANS BİLGİLERİ

Yeni frekansımızda bizi izleyebilmek için alıcı cihazınızın menüsünde TKGS ayarı varsa listeyi güncellemeniz yeterli olacaktır. Cihazınızda TKGS desteği yoksa aşağıdaki frekans bilgilerini manuel olarak girmeniz gerekiyor.

TÜRKSAT 4A HD 42 Derece

Frekans: 12.380 MHz

Sembol Orn: 27.500

FEC: 3/4

POL: V (Dikey)

TURKSAT 4A SD

Frekans: 11.916 MHz

Sembol Orn: 30.000

FEC: 3/4

POL: V (Dikey)

TGRT HABER KABLO TV, DİGİTÜRK, D-SMART, TİVİBU KAÇINCI KANALDA?