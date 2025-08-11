Menü Kapat
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
TGRT Haber
30°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

TGRT Haber TV yeni frekans bilgileri! Türksat 4A HD, Kablo TV, Digitürk, D-Smart, Tivibu kaçıncı kanalda?

Türkiye'nin önde gelen haber kanallarından TGRT Haber TV'nin frekans bilgileri değişti. TGRT Haber'i yeni frekanstan izleyebilmek için alıcı cihazınızın menüsünde TKGS ayarı varsa listeyi güncellemeniz yeterli olacaktır. Cihazınızda TKGS desteği yoksa aşağıdaki frekans bilgilerini manuel olarak girmeniz gerekiyor. İşte TGRT Haber'in yeni frekans bilgileri...

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 17:00

TV, yayın kalitesini artırmak ve izleyicilerine daha güçlü bir yayın altyapısıyla ulaşabilmek adına uydu frekans bilgilerini güncelledi. Yeni frekans bilgileriyle TGRT Haber'i izlemeye devam etmek isteyen izleyicilerin uydu alıcılarını güncellemeleri gerekmektedir.

TGRT HABER YENİ FREKANS BİLGİLERİ

Yeni frekansımızda bizi izleyebilmek için alıcı cihazınızın menüsünde TKGS ayarı varsa listeyi güncellemeniz yeterli olacaktır. Cihazınızda TKGS desteği yoksa aşağıdaki frekans bilgilerini manuel olarak girmeniz gerekiyor.

TÜRKSAT 4A HD 42 Derece

  • Frekans: 12.380 MHz
  • Sembol Orn: 27.500
  • FEC: 3/4
  • POL: V (Dikey)

TURKSAT 4A SD

  • Frekans: 11.916 MHz
  • Sembol Orn: 30.000
  • FEC: 3/4
  • POL: V (Dikey)
TGRT HABER KABLO TV, DİGİTÜRK, D-SMART, TİVİBU KAÇINCI KANALDA?

  • Kablo TV: Dijital HD - 60. Kanal | Dijital SD - 913. Kanal | Analog: S12
  • Digitürk: 45. Kanal
  • D-Smart: 45. Kanal
  • Türk Telekom Tivibu: 42. Kanal
  • Turcell TV+: 56. Kanal
  • Vodafone: 45. Kanal
TGRT Haber
