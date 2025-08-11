TGRT Haber TV yeni frekans bilgileri! Türksat 4A HD, Kablo TV, Digitürk, D-Smart, Tivibu kaçıncı kanalda?

İstanbul
TGRT Haber TV, yayın kalitesini artırmak ve izleyicilerine daha güçlü bir yayın altyapısıyla ulaşabilmek adına uydu frekans bilgilerini güncelledi. Yeni frekans bilgileriyle TGRT Haber'i izlemeye devam etmek isteyen izleyicilerin uydu alıcılarını güncellemeleri gerekmektedir.
Yeni frekansımızda bizi izleyebilmek için alıcı cihazınızın menüsünde TKGS ayarı varsa listeyi güncellemeniz yeterli olacaktır. Cihazınızda TKGS desteği yoksa aşağıdaki frekans bilgilerini manuel olarak girmeniz gerekiyor.
TÜRKSAT 4A HD 42 Derece
TURKSAT 4A SD