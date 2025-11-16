Ticaret Bakanlığı memur alımı başladı mı, başvuru şartları neler?

Ticaret Bakanlığı'na 32 gümrük muhafaza memuru, 7 mühendis, 8 büro personeli, 6 gemi adamı ve 12 destek personeli olmak üzere 65 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI NE ZAMAN?

Ticaret Bakanlığı, 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel bünyesine katacak, adaylar 24 Kasım-5 Aralık döneminde başvurularını yapabilecek.

Kadrolu personel kapsamında ise 18 memur, 10 mühendis ve 2 kimyager olmak üzere 30 kişi görevlendirilecek.

Adaylar, 24 Kasım-5 Aralık döneminde e-Devlet'ten (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya ”https://kariyerkapisi.gov.tr”

adresi üzerinden başvurularını iletecek.

İlanda başvuru şartları, adaylarda aranan nitelikler, istenen belgeler ve alım süreçlerine ilişkin bilgiler de bulunuyor.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları karşılamak,

b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışırken görevden veya meslekten çıkarılmamış olmak,

c) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

d) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya uygun olmak,

e) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

f) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşımak.