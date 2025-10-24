TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İstanbul Yüzyılın Konut Projesi başvuru şartları neler?

İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen Yüzyılın Konut Projesi Tanıtım Töreni etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Projenin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı'nda yüzyılın konut projesi hayata geçiyor, 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar tarafından TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları açıklanan bilgilere göre 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hak sahibi belirleme kurallarının çekimi ise 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

2027 Mart ayından itibaren ise konutlar vatandaşlara teslim edilmeye başlanacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurabilmek için 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak gerekiyor. Başvuracak vatandaşların eşi ve çocukları dahil üzerlerinde tapu bulunmaması gerekiyor.

Hane halkı aylık net gelirinin ise İstanbul için 145 bin TL, diğer iller için ise en az 127 bin TL olma koşulu aranıyor. Ancak bu şarttan şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri muaf tutulacak.

Vatandaşların başvuru yapacakları yerde ise 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması gerekiyor.