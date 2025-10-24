Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İstanbul Yüzyılın Konut Projesi başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüzyılın Konup Projesi'nin detaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacağı gündem oldu. Vatandaşlar tarafından İstanbul Yüzyılın Konut Projesi başvuru şartları araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İstanbul Yüzyılın Konut Projesi başvuru şartları neler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 16:26

İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen Yüzyılın Konut Projesi Tanıtım Töreni etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Projenin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı'nda yüzyılın konut projesi hayata geçiyor, 500 bin seferberliğimizi başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar tarafından 500 bin konut projesi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İstanbul Yüzyılın Konut Projesi başvuru şartları neler?

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları açıklanan bilgilere göre 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hak sahibi belirleme kurallarının çekimi ise 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

2027 Mart ayından itibaren ise konutlar vatandaşlara teslim edilmeye başlanacak.

TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İstanbul Yüzyılın Konut Projesi başvuru şartları neler?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İstanbul Yüzyılın Konut Projesi başvuru şartları neler?

YÜZYILIN KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurabilmek için 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak gerekiyor. Başvuracak vatandaşların eşi ve çocukları dahil üzerlerinde tapu bulunmaması gerekiyor.

Hane halkı aylık net gelirinin ise İstanbul için 145 bin TL, diğer iller için ise en az 127 bin TL olma koşulu aranıyor. Ancak bu şarttan şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri muaf tutulacak.

Vatandaşların başvuru yapacakları yerde ise 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması gerekiyor.

ETİKETLER
#toki
#sosyal konut
#500 Bin Konut
#Yüzyılın Konut Projesi
#Konut Başvuruları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.