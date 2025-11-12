Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

TOKİ 500 bin sosyal konut Adana'da nerede, hangi ilçelerde yapılacak? Adana'da 12 bin 292 konut yapacak

Yüzyılın Konut Projesi'nin başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Proje kapsamında 81 ilde toplam 500 bin konut inşa edilecek. Vatandaşlar tarafından TOKİ 500 bin sosyal konut Adana'da nerede, hangi ilçelerde yapılacağı ise merak ediliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 16:10

Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal olan "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde başladı. Başvuruların başlamasının ardından 500 bin 'da nerede, hangi ilçelerde yapılacağı gündeme geldi.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ADANA'DA NEREDE, HANGİ İLÇECE YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre ADana'da 12 bin 292 konut inşa edilecek.

Bu konutların 9 bin 700 tanesi ve ilçelerinde yapılacak. TOKİ 500 bin sosyal konut kapsamında Adana'da inşa edilecek olan konutların ilçeleri ve sayıları şöyle:

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesinin kura çekimleri 2025 Aralık, 2026 Ocak ve 2026 Şubat aylarında gerçekleştirilecek. 2027 Mart ayından itibaren ise konutların kura çekimi sonrasında hak sahibi olan vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor. İllere göre konut dağılımı ise şöyle:

