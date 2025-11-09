TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru saat kaçta yapılacak? 10 Kasım TC kimlik numarasına göre başvuru yapılacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvurularının başlamasına saatler kaldı.

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesine göre 10 Kasım'da gerçekleştirilmeye başlanacak.

Vatandaşlar tarafından TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru saat kaçta yapılacağı merak ediliyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU SAAT KAÇTA 10 KASIM?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. 10 Kasım Pazartesi günü sadece T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar başvuru yapabilecek. Yoğunluğun yaşanmaması için ilk 5 gün T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başvuruların gerçekleştirileceği belirtildi.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE NASIL YAPILIR?

TOKİ tarafından duyurulan bilgilere göre 10-14 Kasım tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başvurular alınacak. 15 Kasım 2025 Cumartesi gününden itibaren ise bütün vatandşalar başvuru gerçekleştirebilecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ilk 5 gün başvuru programı şöyle: