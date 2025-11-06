Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ 500 bin sosyal konut Bursa nerede yapılacak? Bursa'da TOKİ 17 bin 225 konut yapacak

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Vatandaşlar tarafından TOKİ 500 bin sosyal konut Bursa nerede yapılacağı merak ediliyor. TOKİ 500 bin sosyal konut Bursa'da hangi ilçelerde yapılacağı duyuruldu.

06.11.2025
06.11.2025
06.11.2025
Cumhuriyet tarihinin en büyük hamlesi "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Proje kapsamında açıklanan bilgilere göre en fazla konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'da yapılacak.

Vatandaşlar tarafından 500 bin sosyal konut Bursa'da nerede yapılacağı merak ediliyor.

BURSA TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT NEREDE YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından Bursa'da 17 bin 225 konut yapılacak.

Bu konutlar Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak. En çok konut ise Bursa'nın merkez ilçeleri olan Karacabey, Gürsü, Kestel ve Nilüfer'de yapılacak.

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre konutların yapılacağı ilçeler ve sayıları şöyle:

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurularda yoğunluğu önlemek amacıyla ilk 5 gün T.C. kimlik numarasına göre alınacak.

T.C. kimlik numarasının sonu 0 ile bitenler 10 Kasım'da, 2 ile bitenler 11 Kasım'da, 4 ile bitenler 12 Kasım'da, 6 ile bitenler 13 Kasım'da, 8 ile bitenler ise 14 Kasım'da başvuru yapabilecek. 15 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında ise başvurular tüm vatandaşlara herhangi bir kısıtlama olmadan açık olacak.

