Editor
 Sumru Tarhan

LGS sınavı ne zaman yapılacak 2026? LGS tarihi belli oldu

2026 LGS sınav tarihinin duyurulmasıyla beraber adayların araştırmaları başladı. Bu sene LGS sınavına katılacak olan öğrenciler heyecanla sınav tarihinin duyurulmasını bekliyordu.

LGS sınavı ne zaman yapılacak 2026? LGS tarihi belli oldu
Haber Merkezi
06.11.2025
06.11.2025
8. sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği sınavının 2026 yılında ne zaman yapılacağı netleşti.

LGS SINAVI NE ZAMAN 2026?

Bugün yapılan açıklamaya göre LGS beli oldu. Tekin, (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

LGS sınavı ne zaman yapılacak 2026? LGS tarihi belli oldu

YILLARA GÖRE LGS TÜRKÇE KONU DAĞILIMI

2018: Toplam 20, Sözcükte Anlam 2, Deyimler ve Atasözleri 1, Cümlede Anlam 2, Sözel Mantık / Görsel Okuma 1, Parçada Anlam 8, Söz Sanatları –, Metin Türleri 1, Noktalama İşaretleri 1, Yazım Kuralları 1, Fiilimsiler –, Cümlenin Öğeleri 1, Cümle Türleri 1, Anlatım Bozukluğu 1
2019: Toplam 20, Sözcükte Anlam 2, Deyimler ve Atasözleri –, Cümlede Anlam 2, Sözel Mantık / Görsel Okuma 7, Parçada Anlam 3, Söz Sanatları –, Metin Türleri 1, Noktalama İşaretleri 1, Yazım Kuralları 1, Fiilimsiler –, Cümlenin Öğeleri 1, Cümle Türleri 1, Anlatım Bozukluğu 1
2020: Toplam 20, Sözcükte Anlam 1, Deyimler ve Atasözleri –, Cümlede Anlam 2, Sözel Mantık / Görsel Okuma 6, Parçada Anlam 3, Söz Sanatları 1, Metin Türleri 2, Noktalama İşaretleri 1, Yazım Kuralları 1, Fiilimsiler 1, Cümlenin Öğeleri 1, Cümle Türleri 1, Anlatım Bozukluğu –

LGS sınavı ne zaman yapılacak 2026? LGS tarihi belli oldu


2021: Toplam 20, Sözcükte Anlam 2, Deyimler ve Atasözleri 2, Cümlede Anlam 2, Sözel Mantık / Görsel Okuma 4, Parçada Anlam 10, Söz Sanatları –, Metin Türleri –, Noktalama İşaretleri –, Yazım Kuralları –, Fiilimsiler –, Cümlenin Öğeleri –, Cümle Türleri –, Anlatım Bozukluğu –
2022: Toplam 20, Sözcükte Anlam 2, Deyimler ve Atasözleri –, Cümlede Anlam 1, Sözel Mantık / Görsel Okuma 5, Parçada Anlam 6, Söz Sanatları –, Metin Türleri 1, Noktalama İşaretleri 1, Yazım Kuralları 1, Fiilimsiler –, Cümlenin Öğeleri 1, Cümle Türleri –, Anlatım Bozukluğu 2
2023: Toplam 20, Sözcükte Anlam 1, Deyimler ve Atasözleri –, Cümlede Anlam 3, Sözel Mantık / Görsel Okuma 5, Parçada Anlam 5, Söz Sanatları –, Metin Türleri 1, Noktalama İşaretleri 1, Yazım Kuralları 1, Fiilimsiler 1, Cümlenin Öğeleri 1, Cümle Türleri 1, Anlatım Bozukluğu –
2024: Toplam 20, Sözcükte Anlam 1, Deyimler ve Atasözleri 1, Cümlede Anlam 3, Sözel Mantık / Görsel Okuma 3, Parçada Anlam 6, Söz Sanatları –, Metin Türleri 1, Noktalama İşaretleri 1, Yazım Kuralları 1, Fiilimsiler 1, Cümlenin Öğeleri –, Cümle Türleri 1, Anlatım Bozukluğu 1

