LGS sınavı ne zaman yapılacak 2026? LGS tarihi belli oldu

8. sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği LGS sınavının 2026 yılında ne zaman yapılacağı netleşti.

LGS SINAVI NE ZAMAN 2026?

Bugün yapılan açıklamaya göre LGS sınav tarihi beli oldu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

YILLARA GÖRE LGS TÜRKÇE KONU DAĞILIMI

2018: Toplam 20, Sözcükte Anlam 2, Deyimler ve Atasözleri 1, Cümlede Anlam 2, Sözel Mantık / Görsel Okuma 1, Parçada Anlam 8, Söz Sanatları –, Metin Türleri 1, Noktalama İşaretleri 1, Yazım Kuralları 1, Fiilimsiler –, Cümlenin Öğeleri 1, Cümle Türleri 1, Anlatım Bozukluğu 1

2019: Toplam 20, Sözcükte Anlam 2, Deyimler ve Atasözleri –, Cümlede Anlam 2, Sözel Mantık / Görsel Okuma 7, Parçada Anlam 3, Söz Sanatları –, Metin Türleri 1, Noktalama İşaretleri 1, Yazım Kuralları 1, Fiilimsiler –, Cümlenin Öğeleri 1, Cümle Türleri 1, Anlatım Bozukluğu 1

2020: Toplam 20, Sözcükte Anlam 1, Deyimler ve Atasözleri –, Cümlede Anlam 2, Sözel Mantık / Görsel Okuma 6, Parçada Anlam 3, Söz Sanatları 1, Metin Türleri 2, Noktalama İşaretleri 1, Yazım Kuralları 1, Fiilimsiler 1, Cümlenin Öğeleri 1, Cümle Türleri 1, Anlatım Bozukluğu –



2021: Toplam 20, Sözcükte Anlam 2, Deyimler ve Atasözleri 2, Cümlede Anlam 2, Sözel Mantık / Görsel Okuma 4, Parçada Anlam 10, Söz Sanatları –, Metin Türleri –, Noktalama İşaretleri –, Yazım Kuralları –, Fiilimsiler –, Cümlenin Öğeleri –, Cümle Türleri –, Anlatım Bozukluğu –

2022: Toplam 20, Sözcükte Anlam 2, Deyimler ve Atasözleri –, Cümlede Anlam 1, Sözel Mantık / Görsel Okuma 5, Parçada Anlam 6, Söz Sanatları –, Metin Türleri 1, Noktalama İşaretleri 1, Yazım Kuralları 1, Fiilimsiler –, Cümlenin Öğeleri 1, Cümle Türleri –, Anlatım Bozukluğu 2

2023: Toplam 20, Sözcükte Anlam 1, Deyimler ve Atasözleri –, Cümlede Anlam 3, Sözel Mantık / Görsel Okuma 5, Parçada Anlam 5, Söz Sanatları –, Metin Türleri 1, Noktalama İşaretleri 1, Yazım Kuralları 1, Fiilimsiler 1, Cümlenin Öğeleri 1, Cümle Türleri 1, Anlatım Bozukluğu –

2024: Toplam 20, Sözcükte Anlam 1, Deyimler ve Atasözleri 1, Cümlede Anlam 3, Sözel Mantık / Görsel Okuma 3, Parçada Anlam 6, Söz Sanatları –, Metin Türleri 1, Noktalama İşaretleri 1, Yazım Kuralları 1, Fiilimsiler 1, Cümlenin Öğeleri –, Cümle Türleri 1, Anlatım Bozukluğu 1