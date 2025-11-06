2026 LGS tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını duyurdu.

"ÖĞRENCİLERİMİZE KOLAYLIKLAR DİLİYORUM"

Sınavın içeriğine ilişkin de bilgi veren Tekin şu ifadeleri kullandı:

"8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum"

https://x.com/Yusuf__Tekin/status/1986415930017022047

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ

LGS tarihi belli olduktan sonra LGS sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. LGS sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce e-Okul VBS üzerinden duyurulacağı öğrenildi. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.