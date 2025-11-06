Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

2026 LGS tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavın tarihi açıkladı. Bakan Tekin, sınavın içeriğine ilişkin de bilgi verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2026 LGS tarihi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 16:36

Milli Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sınavla Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını duyurdu.

"ÖĞRENCİLERİMİZE KOLAYLIKLAR DİLİYORUM"

Sınavın içeriğine ilişkin de bilgi veren Tekin şu ifadeleri kullandı:

"8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum"

https://x.com/Yusuf__Tekin/status/1986415930017022047

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ

LGS tarihi belli olduktan sonra LGS sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. LGS sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce e-Okul VBS üzerinden duyurulacağı öğrenildi. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lvbel C5'in aracını görenler Mustafa Sandal'ın şarkısıyla takılmadan yapamadı
Türkiye Kupası’nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu!
ETİKETLER
#Eğitim
#milli eğitim bakanlığı
#öğrenci
#sınav tarihi
#Lgs
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.