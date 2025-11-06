Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirme ihtimali! Tüm olasılıklar hesaba katıldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Bu skordan sonra Galatasaray'ın, lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimalinin yüzde kaç olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirme ihtimali! Tüm olasılıklar hesaba katıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
16:06
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
16:06

'nin 4. haftasında , ’ı deplasmanda ’in golleriyle 3-0 yenmeyi başardı. Bu sonuç akabinde Galatasaray'ın, lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimalinin yüzde kaç olduğu ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar halihazırda Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 9. sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirme ihtimali! Tüm olasılıklar hesaba katıldı

Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından lig aşamasının sonunda gerçekleşecek olası sıralamayı ve takımların ilk 8'de yer alma ihtimallerini açıkladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirme ihtimali! Tüm olasılıklar hesaba katıldı

İşte o sıralama ve takımların lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimalleri:

1- Arsenal: Yüzde 99

2- Bayern Münih: Yüzde 96

3- Manchester City: Yüzde 85

4- Liverpool: Yüzde 79

5- Inter: Yüzde 76

6- PSG: Yüzde 74

7- Real Madrid: Yüzde 68

8- Barcelona: Yüzde 47

9- Newcastle United: Yüzde 36

10- Chelsea: Yüzde 32

11- Borussia Dortmund: Yüzde 26

12- Tottenham: Yüzde 25

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirme ihtimali! Tüm olasılıklar hesaba katıldı

13- Galatasaray: Yüzde 15 (Ajax maçı öncesi Galatasaray'ın ilk 8'de yer alma olasılığı yüzde 8 olarak gösterilmişti)

14- Atletico Madrid: Yüzde 14

15- Atalanta: Yüzde 12

16- Sporting Lizbon: Yüzde 7

17- Napoli: Yüzde 2

18- Monaco: Yüzde 2

19- Bayer Leverkusen: Yüzde 2

20- Juventus: Yüzde 1

21- Karabağ: Yüzde 1

22- Club Brugge: Yüzde 1

23- PSV Eindhoven: Yüzde 1

24- E.Frankfurt: Yüzde 1

25- Marsilya: Yüzde 0.3

26- Villarreal: Yüzde 0.1

27- Athletic Bilbao: Yüzde 0.1

28- Olympiakos: Yüzde 0.1

29- Pafos FC: Yüzde 0.1

30- US Gilloise: Yüzde 0.1

31- Slavia Prag: Yüzde 0.1

32- Benfica: Yüzde 0.1

33- Kopenhag: Yüzde 0.1

34- Bodo/Glimt: Yüzde 0.1

35- Ajax: Yüzde 0.1

36- Kairat: Yüzde 0.1

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirme ihtimali! Tüm olasılıklar hesaba katıldı

