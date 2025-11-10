TOKİ 500 bin sosyal konut İzmir'de nerede, hangi ilçelerde yapılacak? İzmir'de TOKİ 21 bin 20 konut yapacak

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları bugün başladı. Vatandaşlar tarafından 19 Aralık 2025 tarihine kadar başvuru işlemleri gerçekleştirilebilecek. Başvuruların ardından kura çekimi ise 2025 Aralık - 2026 Şubat ayları arasında gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar tarafından TOKİ 500 bin sosyal konut İzmir'de nerede, hangi ilçelerde yapılacağı merak ediliyor.

İZMİR TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT NEREDE YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından İzmir'de 21 bin 20 konut yapılacak.

Bu konutlar Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde yer alacak. En çok konut ise İzmir'in Menemen ilçesinde yapılacağı duyuruldu.

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre konutların yapılacağı ilçeler ve sayıları şöyle:

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT NE ZAMAN VERİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında teslim edilecek evlerin yapımına 2025 Kasım ayında başlandı. Kura çekiminin sonucunda hak sahipleri belirlenecek. Hak sahiplerine ise evlerin 2027 Mart ayından sonra teslim edilmesi planlanıyor.