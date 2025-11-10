TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman? TOKİ evler ne zaman teslim edilecek?

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları bugün (10 Kasım 2025 Pazartesi) başladı. Vatandaşlar 19 Aralık 2025 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuruların başlamasının ardından ise TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman yapılacağı gündem oldu. TOKİ'nin resmi internet sitesinde kura çekim ve evlerin teslim edilmeye başlanacağı tarih duyuruldu.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesinin kura çekiminin 2025 Aralık - 2026 Şubat aylarında yapılması planlanıyor. TOKİ tarafından yapılan konuyla ilgili açıklamada "Başvuruların 2025 Kasım ayında toplanması planlanıyor. Eş zamanlı olarak konutların inşasına da 2025 Kasım itibarıyla başlanacak. Kura çekiminin ise Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yapılması hedefleniyor." ifadeleri yer aldı.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvurularıyla eş zamanlı olarak konutların inşasına 2025 Kasım ayında başlanacak. 2027 Mart ayından itibaren ise konutların hak sahibi olan vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor. İllere göre konut dağılımı ise şöyle: