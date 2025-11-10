Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Aktüel
Editor
 Hüseyin Bahcivan

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman? TOKİ evler ne zaman teslim edilecek?

Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek "Yüzyılın Konut Projesi" adı verilen 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayan başvuruların ardından TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman gerçekleştirileceği gündem oldu. Vatandaşlar tarafından TOKİ'nin evleri ne zaman teslim edileceği merak ediliyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman? TOKİ evler ne zaman teslim edilecek?
Haber Merkezi
10.11.2025
10.11.2025
Türkiye tarihinin en büyük sosyal kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek. 500 bin projesinin başvuruları bugün (10 Kasım 2025 Pazartesi) başladı. Vatandaşlar 19 Aralık 2025 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuruların başlamasının ardından ise TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ne zaman yapılacağı gündem oldu. TOKİ'nin resmi internet sitesinde kura çekim ve evlerin teslim edilmeye başlanacağı tarih duyuruldu.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman? TOKİ evler ne zaman teslim edilecek?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesinin kura çekiminin 2025 Aralık - 2026 Şubat aylarında yapılması planlanıyor. TOKİ tarafından yapılan konuyla ilgili açıklamada "Başvuruların 2025 Kasım ayında toplanması planlanıyor. Eş zamanlı olarak konutların inşasına da 2025 Kasım itibarıyla başlanacak. Kura çekiminin ise Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yapılması hedefleniyor." ifadeleri yer aldı.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman? TOKİ evler ne zaman teslim edilecek?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvurularıyla eş zamanlı olarak konutların inşasına 2025 Kasım ayında başlanacak. 2027 Mart ayından itibaren ise konutların hak sahibi olan vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor. İllere göre konut dağılımı ise şöyle:

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman? TOKİ evler ne zaman teslim edilecek?
#toki
#kura çekimi
#sosyal konut
#konut projesi
#500 Bin Konut
#Konut Teslim Tarihi
#Aktüel
