TOKİ başvuru durumu değerlendiriliyor ne demek? Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları başladı. Vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar tarafından TOKİ başvuru durumu değerlendiriliyor ne demek olduğu merak edilmeye başlandı.

TOKİ başvuru durumu değerlendiriliyor ne demek? Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor
Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin hayata geçirilecek. Konut fiyatlarının aşağı çekilmesinin hedeflendiği "Yüzyılın " başvuruları bugün başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre yoğunluğun yaşanmaması için ilk 5 gün T.C. kimlik numarasının sonuna göre başvurular alınacak.

10 Kasım 2025 Pazartesi günü T.C. kimlik numarasının sonu "0" olanlar başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuruları yapan vatandaşlar tarafından durumu değerlendiriliyor ne demek olduğu araştırılmaya başlandı.

TOKİ başvuru durumu değerlendiriliyor ne demek? Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor

TOKİ BAŞVURU DURUMU DEĞERLENDİRİLİYOR NE DEMEK?

TOKİ başvuru durumu değerlendiriliyor ifadesi başvurunuzun incelemeye alındığını ifade etmektedir. Bu durumda gerekli başvuru şartlarını karşılayıp, karşılaşmadığınız ve başvuru ücretini yatırıp, yatırmadığınız gibi detaylar incelemeye alınır. Eğer bütün işlemleri eksiksiz gerçekleştirdiyseniz ve şartları taşıyorsanız "Başvuru durumu değerlendiriliyor" ifadesi bir süre sonra güncellenecektir.

TOKİ başvuru durumu değerlendiriliyor ne demek? Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor

TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar 10-14 Kasım tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son sayısına göre başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. 15 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında ise başvurular bütün vatandaşlara açılacak. Hak sahiplerini belirleme kuraları ise 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konutların tesliminin ise 272 Mart ayı itibarıyla başlanması planlanıyor.

