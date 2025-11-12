TOKİ başvuru kategorisi diğer ne demek? Sosyal konut başvuruları başladı

TOKİ 500 bin sosyal konut başvurularının başlamasının ardından diğer kategorisinin anlamı da araştırıldı. Milyonlarca kişi 10 Kasım itibarıyla TOKİ başvurularını yapıyor.

TOKİ BAŞVURU KATEGORİSİ DİĞER NE DEMEK?

TOKİ 500 bin sosyal konutta öncelikli kategorilerin dışında bulunan vatandaşlar diğer kategorisinden başvuru yapıyor. Kişinin belirli bir kategoriye dahil olmaması durumunda bu kategori seçilir. Başvuru sahibi öncelik içeren gruplardan hiçbirine dahil olmadığı anlamına çıkıyor.

TOKİ DİĞER KATEGORİSİ KİMLER?

TOKİ başvurularında yer alan diğer kategorisi, tüm vatandaşların yapabileceği başvurudur. Şehit aileleri, engelliler, emekliler ve gençler dışında kalan herkesi kapsıyor. Emekli, engelli, şehit yakını/gazi, genç vb. özel kategorilerde olmayan vatandaşlar diğer kategorisinden başvuru yapacak.