TOKİ başvuru kategorisi genç ne demek, şartları neler? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları devam ediyor

TOKİ tarafından Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek olan 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde başladı. 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek olan başvurular kapsamında vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar tarafından TOKİ başvuru kategorisi genç ne demek olduğu ve şartları araştırılmaya başlandı.

TOKİ BAŞVURU KATEGORİSİ GENÇ NE DEMEK?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek olan 500 bin sosyal konutun yüzde 20'si gençlere ayrıldı. Bu kapsamda 18-30 yaş arasında olan gençler TOKİ başvurusunda "Genç" kategorisine başvuru yapabilecekler.

TOKİ GENÇ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine genç kategorisinden başvuru yapacak olan vatandaşların şu gereksinimleri karşılaşamaları gerekiyor:

"1- En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması,

2- Başvuru sahibinin; 18 yaşını tamamlaması

3- İkamet Şartı:

a) İl Merkezindeki projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

b) İlçe’de yapılan projeler için İlçe’de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

c) Belde’de yapılan projeler için Belde’de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

d) Büyükşehirlerde İl Merkezi olarak belirlenen ilçelerde (Ek Tablo) ikamet edenler İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.

e) İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.

4- Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.

5- 10/11/1995 tarihinden sonra doğan başvuru sahiplerinin; Kendileri, eşleri, velayetleri

altındaki çocukları, anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi

itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri

altındaki çocukları, anne ve babaları daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış

olması şartları aranacaktır.

6- Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklar), başvuru dönemi

itibari ile son 12 ay ortalamasının, en fazla aylık net 127.000 TL (İstanbul İli için en fazla

aylık net 145.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki

çocuğunun, gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı

aylık net gelirinin toplamı.) Özel kesintiler (maaşında icra kesintisi olanlar, avans, sandık

kesintileri, BES, kredi ödemeleri vb.) ödenen maaşa ilave edilecektir.

7- Genç kategorisine 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir. "