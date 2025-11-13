Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

TOKİ başvuru son gün ne zaman? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları devam ediyor

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Vatandaşlar tarafından TOKİ başvuru son gün ne zaman olduğu ve kura çekimi tarihleri merak ediliyor.

TOKİ başvuru son gün ne zaman? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları devam ediyor
Haber Merkezi
13.11.2025
09:56
13.11.2025
09:56

Cumhuriyet tarihinin en büyük hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi başvuruları devam ediyor. 81 ilde 500 bin konutun yapımının gerçekleştirileceği projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yoğunluğu önlemek amacıyla ilk 5 gün başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesi ile gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar tarafından başvurusu son gün ne zaman olduğu ise merak ediliyor.

TOKİ başvuru son gün ne zaman? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları devam ediyor

TOKİ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 10-14 Kasım tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. 15 Kasım 2025 Cumartesi gününden itibaren ise tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.

e-Devlet üzerinden yapılacak olan TOKi 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Banka şubelerinden ise başvurular 19 Aralık tarihine kadar devame decek.

TOKİ başvuru son gün ne zaman? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları devam ediyor

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TOKİ sosyal konutlar ise 2027 Mart ayında teslim edilmeye başlanacak.

TOKİ başvuru son gün ne zaman? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları devam ediyor

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğu açıklandı. İlerleyen günlerde yapılan başvuru sayısı ise açıklanmadı.

ETİKETLER
#toki
#kura çekimi
#sosyal konut
#Yüzyılın Konut Projesi
#Konut Başvurusu
#Tokİ Başvuru Son Tarihi
#Aktüel
