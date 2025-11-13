TOKİ başvuru son gün ne zaman? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları devam ediyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi başvuruları devam ediyor. 81 ilde 500 bin konutun yapımının gerçekleştirileceği projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yoğunluğu önlemek amacıyla ilk 5 gün başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesi ile gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar tarafından TOKİ başvurusu son gün ne zaman olduğu ise merak ediliyor.

TOKİ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 10-14 Kasım tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. 15 Kasım 2025 Cumartesi gününden itibaren ise tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.

e-Devlet üzerinden yapılacak olan TOKi 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Banka şubelerinden ise başvurular 19 Aralık tarihine kadar devame decek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin kura çekimi 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TOKİ sosyal konutlar ise 2027 Mart ayında teslim edilmeye başlanacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğu açıklandı. İlerleyen günlerde yapılan başvuru sayısı ise açıklanmadı.