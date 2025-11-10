Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ başvuru ücreti ne zaman, nasıl yatırılır? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları bugün başladı

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları bugün başladı. T.C. kimlik numarasının sonu "0" ile biten vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Vatandaşlar tarafından TOKİ başvuru ücreti ne zaman, nasıl yatırılır merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ başvuru ücreti ne zaman, nasıl yatırılır? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları bugün başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 10:10

Cumhuriyet tarihinin en büyük hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sağlanacak. Bu kapsamda tarafından 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları bugün başladı.

, ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bugün T.C. kimlik numarasının sonu "0" olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirecek. Vatandaşlar tarafından TOKİ başvuru ücreti ne zaman, nasıl yatırılır sorularının cevapları ise merak ediliyor.

TOKİ başvuru ücreti ne zaman, nasıl yatırılır? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları bugün başladı

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILIR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvurmak isteyen vatandaşların 5 bin TL başvuru ücreti yatırmaları gerekiyor. Başvuru ücretlerini vatandaşların başvurularını gerçekleştirdikleri sırada yatırmaları gerekiyor.

Kura sonucunda konut hakkı kazanamayan ya da başvurusu kabul edilmeyen vatandaşlar ise yatırdıkları 5 bin TL başvuru ücretini geri alabilecek. İade işlemleri başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından e-Devlet ve belirtilen bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

TOKİ başvuru ücreti ne zaman, nasıl yatırılır? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları bugün başladı

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesinin başvuru ücretleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. proje ilinde bulunan yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Şehit yakını ve terör malullerinden başvuru bedeli ise alınmayacak.

ETİKETLER
#toki
#çevre
#şehircilik
#sosyal konut
#Yüzyılın Konut Projesi
#Konut Başvurusu
#Başvuru Ücreti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.