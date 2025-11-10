TOKİ başvuru ücreti ne zaman, nasıl yatırılır? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları bugün başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sağlanacak. Bu kapsamda TOKİ tarafından 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları bugün başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bugün T.C. kimlik numarasının sonu "0" olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirecek. Vatandaşlar tarafından TOKİ başvuru ücreti ne zaman, nasıl yatırılır sorularının cevapları ise merak ediliyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILIR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvurmak isteyen vatandaşların 5 bin TL başvuru ücreti yatırmaları gerekiyor. Başvuru ücretlerini vatandaşların başvurularını gerçekleştirdikleri sırada yatırmaları gerekiyor.

Kura sonucunda konut hakkı kazanamayan ya da başvurusu kabul edilmeyen vatandaşlar ise yatırdıkları 5 bin TL başvuru ücretini geri alabilecek. İade işlemleri başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından e-Devlet ve belirtilen bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesinin başvuru ücretleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. proje ilinde bulunan yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Şehit yakını ve terör malullerinden başvuru bedeli ise alınmayacak.