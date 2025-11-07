TOKİ başvuruları saat kaçta başlayacak? 500 bin sosyal konut başvurularına kısa süre kaldı

Tüm Türkiye'de yapılacak olan 81 ilde konut projesi için bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca kişi sosyal konut kampanyasına başvuracak.

TOKİ BAŞVURULAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut kampanyası, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden başvuruya açılacak.



TOKİ KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuruların yapılacağı ilk gün 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı '0' olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı '2', 12 Kasım'da '4', 13 Kasım'da '6', 14 Kasım'da '8' olan vatandaşların başvuruları alınacak.