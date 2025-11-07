İslam Memiş'ten son dakika 'kafayı bozmayın' uyarısı! 'Altın almak isteyenler...'

SONSUZA KADAR OYALANMAYACAK

Böyle bir olumsuz haber akışı geldiği zaman hemen 4040 dolar seviyesi.



Olumlu bir haber akışı geldiği zaman hemen 3980-3950 dolar seviyesi.



Bu band aralığında oyalanmaya devam ediyor.



Ama tekrar etmek gerekirse benim hissiyatım, benim kişisel beklentim.



Yine 2026 yılına ilişkin her ne kadar 4880 veya 4888 dolar seviyesini bekliyor olsam da Bu ay olur, önümüzdeki ay olur, ondan sonraki ay olur.