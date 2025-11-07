İslam Memiş'ten son dakika 'kafayı bozmayın' uyarısı! 'Altın almak isteyenler...'

Kategoriler
Altın ons bazında cuma akşamüstüne 4.000 bin doların hemen altında girerken gram altın da neredeyse açılışıyla bire bir aynı noktada 5.421 lira seviyesinde. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş altının yönünü merak eden yatırımcıya kişisel Youtube kanalı üzerinden ters köşe bir değerlendirmeyle seslendi.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in son dakika altın önerileri şöyle:
ALTIN FİYATLARI SIKIŞTI
"Ons altın uluslararası piyasalarda 4.009 dolar seviyesinde.
3.950-4.050 dolar aralığına sıkıştı.
Bu bant aralığında oyalanmaya devam ediyor.
En güçlü destek seviyesi 3.950 dolar seviyesi.
Bu bant aralığını yine kısa vadide takip etmeye devam ediyoruz.
ASLINDA HEDEF NOKTAMIZ FARKLI
Aslında ana hedef noktamız, ana trend noktamız 3.850-3.800 dolar seviyesi.
Burada biraz bekletiyor, biraz dinleniyor.
Yukarı mı gitsem, aşağı mı gitsem diye böyle bir tereddütlü piyasa ve belirsiz bir fiyatlama içerisine devam ediyor.
Tabii burada Amerikan hükümetinin kapalı olması da etkili.
PİYASA KENDİNE YENİ BİR HİKAYE ARIYOR
Piyasa kendine yeni bir hikaye bulamadığı için düşüş ya da yükseliş yöndü.
Böyle bir dinlenme sürecinde.
Ne yükselişler bitti, ne de düşüşler bitti.
Yani kesin olarak artık düşmez, kesin olarak artık yükselmez diye bir algı, yanlış bir algı.
Yükselişler de var, yani yukarıda 4880 dolar seviyesi de var, aşağıda 3800 dolar seviyesi var.
TAM OLARAK ARAFTAYIZ
Tam arafta olan bir onsaltın var karşımızda, tam nokta.
Yukarıda 4880, aşağıda 3800 dolar seviyesi ve şu anda onsaltın bir kırılma için kendine bir bahane arıyor.
Ama dolayısıyla da bu bahaneyi bulamadığı için böyle gil git yapıyor bir dinlenme süresinde.
SONSUZA KADAR OYALANMAYACAK
Böyle bir olumsuz haber akışı geldiği zaman hemen 4040 dolar seviyesi.
Olumlu bir haber akışı geldiği zaman hemen 3980-3950 dolar seviyesi.
Bu band aralığında oyalanmaya devam ediyor.
Ama tekrar etmek gerekirse benim hissiyatım, benim kişisel beklentim.
Yine 2026 yılına ilişkin her ne kadar 4880 veya 4888 dolar seviyesini bekliyor olsam da Bu ay olur, önümüzdeki ay olur, ondan sonraki ay olur.
4000 DOLAR ÜSTÜ PAHALI
Ben 4000 dolar seviyesinin üzerinde maliyet yapmaya karşı bu benim kişisel kararım, bu benim kişisel düşüncem.
2026 yılında 4880-4888 dolar seviyesini teknik olarak bekleyen bir İslam Memiş olarak bunu söylüyorum.
ALTIN ALMAK ŞART DEĞİL!
Ama yine geçen haftaya atıfta bulunmak isterim, 3885 dolar seviyesine kadar geriledi ve biz orada %25 alım yaptık.
Yine 3850-3800 dolar beklentim devam ettiği için ve altına alternatif yatırım araçları şu anda benim nazarımda ucuz olduğu için, eurolarım daha iyi.
İlla altına alacağım, kazanacağım diye bir şey yok.
YÜZDE 50 İHTİMALİN RİSKİ YÜKSEK
Çünkü arafta düşüş ya da yükseliş ölçüsü %50-%50 bir ihtimal var karşında.
İlla altınla kafamı bozacağım diye bir şey yok.
Ben altın yerine euro almayı tercih ederim şu anda.
Altın yerine bitcoin almayı tercih ederim şu anda.
İlla altın alacağım diye bir kaydı kural yok.
O yüzden alternatifim olduğu için bekleme noktasında da gayet rahat, ferah bir insanım.
GRAM ALTINDA DURUM NE?
Yurtçi piyasalarda gram altın tl fiyatında tam 1 hafta içerisinde 140 liralık bir değer artışı gördük.
5640 lira gram altın TL fiyatı şu anda.
Gram altın tl fiyatında 5540 lira seviyesinden malum.
Geçen hafta açıklamıştım.
Alım yaptık cebimizde.
Kademeli bir şekilde aşağıya gelince tekrar yüzde 25-25 yine alım yaparız.”