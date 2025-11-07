Menü Kapat
17°
Yasef Mitrani kimdir, nereli? 2 isimle birlikte gözaltına alındı

Yasef Mitrani gözaltı kararı sonrası kim ve nereli olduğu merak edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası hakkında “tefecilik” suçlamasıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Banka üzerinden yürütülen yasa dışı kredi faaliyetleriyle mali zorluk yaşayan şirketlere yüksek faizle borç verildiği, bu yolla haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Yasef Mitrani gözaltına alındı.

Yasef Mitrani kimdir, nereli? 2 isimle birlikte gözaltına alındı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 17:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası hakkında yürütülen “” soruşturması kapsamında üç kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında banka yetkilisi Ali Ercan, iş insanı Yasef Mitrani ve bulunuyor.

YASEF MİTRANİ KİMDİR, NERELİ?

Yasef Mitrani, Türkiye finans piyasalarının önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen 59 yaşında bir iş insanıdır. Edirne doğumlu olan Mitrani, köklü ve kökeni Osmanlı dönemine kadar uzanan Mitrani ailesinin bir ferdidir. Aile, uzun yıllardır bankerlik, ticaret ve otelcilik sektörlerinde faaliyet göstermiştir. Portekiz kökenli olan Mitrani ailesi, Selanik üzerinden Türkiye’ye göç etmiş ve Edirne’de yerleşmiştir.

Yasef Mitrani kimdir, nereli? 2 isimle birlikte gözaltına alındı

Yasef Mitrani, finans piyasalarında edindiği deneyimle tanınan bir isim olarak anılmaktadır. Q Yatırım Bankası hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mitrani’nin, bankanın yetkilisi Ali Ercan ve Mehmet Aydoğdu ile birlikte yürütülen işlemlerle bağlantılı olduğu iddia edilmektedir. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, bankanın mevzuata aykırı şekilde yüksek uyguladığı ve bu yolla haksız kazanç elde edildiği iddia edilmektedir.

Yasef Mitrani kimdir, nereli? 2 isimle birlikte gözaltına alındı

YASEF MİTRANİ GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Q Yatırım Bankası üzerinden “tefecilik” suçu işlendiği ve elde edilen gelirlerin “aklanmasına” yönelik iddialar yer aldı. Yetkililer, bankanın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetkilerinin dışına çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde kredi sağladığını belirledi. Bu yöntemle mali zorluk yaşayan şirketlere borç para verildiği ve kredi adı altında haksız kazanç sağlandığı tespit edildiği ifade ediliyor.

Yasef Mitrani kimdir, nereli? 2 isimle birlikte gözaltına alındı

Yürütülen soruşturma kapsamında banka yetkilisi Ali Ercan, finans dünyasının bilinen ismi Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, üç ismin de bankacılık faaliyetleri dışında para alışverişi yaptığı ve gelirlerin aklanmasına yönelik işlemler yürüttüğü iddia edilmekte. Emniyet birimleri tarafından yapılan arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER
#faiz
#tefecilik
#Mehmet Aydoğdu
#Q Yatırım Bankası
#Yasef Mitrani
#Ali Ercan
#Bankacılık Suçu
#Aktüel
