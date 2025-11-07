Demet Akalın bu sefer eleştirmedi! Ceren Arslan paylaşımına yorum yağdı

Önceki gün Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Miss Universe 2025 etkinliğinde çıkan gerginlik sosyal medyanın gündemine oturdu. Ülkemizi Miss Universe 2025 etkinliğinde temsil eden isim ise Ceren Arslan oldu. Ceren Arslan, yorumculardan tam not alırken, bir övgü de Demet Akalın'dan geldi.

DEMET AKALIN'DAN CEREN ARSLAN'A DESTEK

Organizasyon görüntüleri konuşulurken Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan sosyal medyada gündem oldu. Ceren Arslan'a; "İşte bu", "Ülkemizi temsil edecek biri bulundu" gibi yorumlar yapıldı.





Demet Akalın da Arslan'a kayıtsız kalmadı ve "İşte güzel, işte Türkiye Güzeli! Oh be!" paylaşımıyla Arslan'a destek verdi.

Demet Akalın daha önce, 2024 Türkiye Güzeli ve 72. Miss World temsilcimiz İdil Bilgen hakkında "Çok istiyormuş 1. olmak... Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil" yorumunda bulunmuştu.