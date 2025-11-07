Menü Kapat
17°
Magazin
 Dilek Ulusan

Demet Akalın bu sefer eleştirmedi! Ceren Arslan paylaşımına yorum yağdı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Türkiye'yi bu yılki Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil edecek olan Ceren Arslan'a destek verdi. Daha önce güzellik yarışmasına katılan isimleri eleştirdiği paylaşımlarıyla dikkat çeken Demet Akalın, Ceren Arslan'a sahip çıktı.

Demet Akalın bu sefer eleştirmedi! Ceren Arslan paylaşımına yorum yağdı
Önceki gün Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Miss Universe 2025 etkinliğinde çıkan gerginlik sosyal medyanın gündemine oturdu. Ülkemizi Miss Universe 2025 etkinliğinde temsil eden isim ise Ceren Arslan oldu. Ceren Arslan, yorumculardan tam not alırken, bir övgü de 'dan geldi.

DEMET AKALIN'DAN CEREN ARSLAN'A DESTEK

Organizasyon görüntüleri konuşulurken Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan sosyal medyada gündem oldu. Ceren Arslan'a; "İşte bu", "Ülkemizi temsil edecek biri bulundu" gibi yorumlar yapıldı.

Demet Akalın bu sefer eleştirmedi! Ceren Arslan paylaşımına yorum yağdı



Demet Akalın da Arslan'a kayıtsız kalmadı ve "İşte güzel, işte Türkiye Güzeli! Oh be!" paylaşımıyla Arslan'a destek verdi.

Demet Akalın bu sefer eleştirmedi! Ceren Arslan paylaşımına yorum yağdı

Demet Akalın daha önce, 2024 Türkiye Güzeli ve 72. Miss World temsilcimiz hakkında "Çok istiyormuş 1. olmak... Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil" yorumunda bulunmuştu.

Demet Akalın bu sefer eleştirmedi! Ceren Arslan paylaşımına yorum yağdı
Sıkça Sorulan Sorular

CEREN ARSLAN KAÇ YAŞINDA?
999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ceren Arslan, Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunudur. İngilizce ve Fransızca'yı akıcı şekilde konuşabilmektedir.
