TOKİ başvurusunda yaş sınırı var mı? 500 bin sosyal konut başvuruları başladı

81 ilde uygulanacak olan 500 bin sosyal konut kampanyası başladı. Vatandaşlar 19 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek.

TOKİ BAŞVURUSUNDA YAŞ SINIRI VAR MI?

TOKİ başvurularında 18 yaş doldurmak gerekiyor.Başvuru şartları şöyle:

-18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.

-Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konutu olmamalıdır.

-Başvuru sahibinin anne ve babası adına tapuda kayıtlı konut bulunmamalıdır.

-Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak.

TOKİ KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU

Başvuruların ilk günü 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvuru imkanı sunulacak.