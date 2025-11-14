Menü Kapat
14°
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TOKİ diğer kategorisi başvuru şartları! Kimler "Diğer" kategorisi ile başvurabilir?

TOKİ diğer başvuru şartları, TOKİ başvuru sürecinde diğer kategorisini seçmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki kimler TOKİ başvurusunda diğer kategorisini seçebilir, kimler seçmeli? TOKİ’nin 2025 Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yer alan “Diğer Kategorisi”, özel kontenjanlara dahil olmayan genel başvuru sahiplerini kapsıyor. Bu kategoride başvuru yapacak vatandaşlar için ikamet koşullarından gelir limitine, mülkiyet durumundan yaş kriterlerine kadar birçok şart bulunuyor.

TOKİ diğer kategorisi başvuru şartları! Kimler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 01:29
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 01:31

TOKİ’nin yeni sosyal konut adımı olan Yüzyılın Konut Projesi, 81 ilde geniş kapsamlı bir konut satışı sürecini içeriyor. Projede farklı başvuru kategorileri bulunurken, özel kontenjanlara dahil olmayan vatandaşlar için belirlenen “Diğer Kategorisi” yoğun ilgi görüyor.

TOKİ diğer kategorisi başvuru şartları! Kimler "Diğer" kategorisi ile başvurabilir?

TOKİ DİĞER BAŞVURU ŞARTLARI

“Diğer Kategorisi”ne başvuru yapacak vatandaşlar için bir dizi kriter bulunuyor. Başvuru sahibinin en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve konut edinim şartlarını karşılaması gerekiyor.

Mülkiyet koşullarına göre 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, eşinin ve velayet altındaki çocukların üzerine kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması isteniyor.

Bunun yanı sıra bağımsız konut dışında sahip olunan taşınmazların toplam değerinin belediye rayici üzerinden 1 milyon TL’yi geçmemesi şartı aranıyor ve sözleşme aşamasında rayiç bedel belgesi sunulması isteniyor.

Aylık hane halkı gelirinin de belirlenen limitleri aşmaması gerekiyor. Son 12 aylık gelir ortalamasının net 127.000 TL’yi, İstanbul için ise 145.000 TL’yi geçmemesi şartı bulunuyor. Başvuru sahibi, eşi ve velayet altındaki çocukların elde ettiği tüm gelirler hesaplamaya dahil ediliyor.

TOKİ diğer kategorisi başvuru şartları! Kimler "Diğer" kategorisi ile başvurabilir?

TOKİ DİĞER KATEGORİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

“Diğer Kategorisi”, özel başvuru gruplarına dahil olmayan vatandaşları kapsıyor. Bu kategoriye başvurabilmek için başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocukların konut edinim şartlarını karşılaması gerekiyor. 24 Ekim 2025 tarihi dikkate alınarak, başvuru sahibi ve ailesinin üzerine bağımsız konut kayıtlı olmaması şartı uygulanıyor. Ayrıca hane halkı gelirinin belirlenen sınırları aşmaması da zorunlu tutuluyor. Bir diğer önemli koşul ise başvuru yapılan bölgedeki ikamet şartlarının sağlanmış olmasıdır.

TOKİ diğer kategorisi başvuru şartları! Kimler "Diğer" kategorisi ile başvurabilir?

Başvuru yapılacak il veya ilçede adrese dayalı kayıt sistemine göre en az bir yıl ikamet ediyor olunması şartı aranıyor. Büyükşehirlerde ise belirlenen il merkezi ilçelerinde oturan vatandaşlar, il merkezindeki projelere başvuru yapabiliyor. Son bir yıl içinde adres değiştiren kişiler, önceki ikamet yerinde kesintisiz en az bir yıl oturduklarını belgelemeleri halinde başvuru yapabiliyor. Bu işlem banka şubeleri üzerinden gerçekleştiriliyor ve ilgili belgelerin sunulması bekleniyor.

TOKİ diğer kategorisi başvuru şartları! Kimler "Diğer" kategorisi ile başvurabilir?

TOKİ DİĞER KATEGORİSİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu kategori, şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, çok çocuklu aileler ve gençler gibi özel başvuru gruplarına dahil olmayan genel başvuru sahiplerini kapsıyor. Dolayısıyla belirtilen özel kontenjanlara girmeyen tüm vatandaşlar, gerekli şartları taşımaları hâlinde “Diğer Kategorisi” üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

TOKİ diğer kategorisi başvuru şartları! Kimler "Diğer" kategorisi ile başvurabilir?

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başvurular 10 Kasım 2025 ile 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru sürecinin ardından hak sahipliği belirleme kuraları 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kura süreci il bazlı olarak planlanacak ve sonuçların açıklanmasının ardından hak sahiplerinin sözleşme aşamalarına geçmesi sağlanacak. Projenin teslimat takvimi ise kura sürecinin tamamlanmasının ardından 2027 yılı Mart ayı itibarıyla başlayacak şekilde duyuruldu.

Kura çekimleri, belirlenen takvim doğrultusunda tüm iller için ayrı ayrı yapılacak. Katılımcıların kura sonuçlarını takip edebilmesi için resmi duyurular üzerinden bilgilendirme sağlanacak.

