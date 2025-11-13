TOKİ evler kiraya veriliyor mu? 500 bin sosyal konut projesinde süreç başladı

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular başladı. TOKİ evleri kiraya veriliyor mu merak edilirken detaylar belli oldu.

TOKİ EVLERİ KİRAYA VERİLİYOR MU?

Yapılan açıklamaya göre TOKİ evlerinin satılamayacağı yer aldı. Borçlar tamamen bitmeden evler devredilemezken, kiraya verilebiliyor.

TOKİ EVLERİ SATILABİLİR Mİ?

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilendirme formuna göre TOKİ evleri borç bitmeden satılamazken, kiraya verilebiliyor. Vatandaşlar evin borcunu tamamlamadan evlerini satamıyor.

TOKİ BAŞVURU SON TARİH NE ZAMAN?

Bakan Kurum, "Türkiye ev sahibi oluyor. Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. Başvurular 19 Aralık'a kadar devam edecek.