Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

TOKİ evler kiraya veriliyor mu? 500 bin sosyal konut projesinde süreç başladı

TOKİ evlerinin kiraya verilip verilemeyeceği merakla araştırılırken bilgilendirme formunda yer alan açıklamaları sizler için derledik. TOKİ evlerinin ne zaman satılabileceği de belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ evler kiraya veriliyor mu? 500 bin sosyal konut projesinde süreç başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 16:46

TOKİ 500 bin projesinde başvurular başladı. TOKİ evleri kiraya veriliyor mu merak edilirken detaylar belli oldu.

TOKİ EVLERİ KİRAYA VERİLİYOR MU?

Yapılan açıklamaya göre TOKİ evlerinin satılamayacağı yer aldı. Borçlar tamamen bitmeden evler devredilemezken, kiraya verilebiliyor.

TOKİ evler kiraya veriliyor mu? 500 bin sosyal konut projesinde süreç başladı

TOKİ EVLERİ SATILABİLİR Mİ?

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilendirme formuna göre TOKİ evleri borç bitmeden satılamazken, kiraya verilebiliyor. Vatandaşlar evin borcunu tamamlamadan evlerini satamıyor.

TOKİ evler kiraya veriliyor mu? 500 bin sosyal konut projesinde süreç başladı

TOKİ BAŞVURU SON TARİH NE ZAMAN?

Bakan Kurum, "Türkiye ev sahibi oluyor. Yüzyılın 'nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. Başvurular 19 Aralık'a kadar devam edecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ evleri Eskişehir'de hangi ilçelerde yapılacak belli oldu
ETİKETLER
#sosyal konut
#konut projesi
#Tokİ Başvuru Tarihleri
#Tokİ Evleri
#Konut Başvuru
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.