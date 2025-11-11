Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ ikamet şartı var mı? TOKİ 500 bin sosyal konut ikamet şartı en az kaç yıl?

TOKİ 500 bin konut başvuruları devam ediyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar tarafındna TOKİ ikamet şartı var mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili TOKİ resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ ikamet şartı var mı? TOKİ 500 bin sosyal konut ikamet şartı en az kaç yıl?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 11:23

'nin inşa edeceği Yüzyılın Projesi'ne başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk gün 936 bin 159 gerçekleştiği duyurdu.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar tarafından TOKİ ikamet şartı var mı sorusunun cevabı merak ediliyor.

TOKİ ikamet şartı var mı? TOKİ 500 bin sosyal konut ikamet şartı en az kaç yıl?

TOKİ İKAMET ŞARTI VAR MI?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde açıklanan bilgilere göre başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre ikamet ediyor olma şartı aranıyor.

TOKİ ikamet şartı var mı? TOKİ 500 bin sosyal konut ikamet şartı en az kaç yıl?

TOKİ İKAMET ŞARTI EN AZ KAÇ YIL?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapacak olan vatandaşların başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmaması koşuluyla ikamet ediyor olması gerekiyor.

Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranıyor. "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinden 3 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etme şartı bulunuyor.

ETİKETLER
#başvuru
#konut
#toki
#kira
#Sosyalkonut
#İkametşartı
#Kamukonutları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.