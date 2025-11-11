TOKİ ikamet şartı var mı? TOKİ 500 bin sosyal konut ikamet şartı en az kaç yıl?

TOKİ'nin inşa edeceği Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk gün 936 bin 159 başvuru gerçekleştiği duyurdu.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar tarafından TOKİ ikamet şartı var mı sorusunun cevabı merak ediliyor.

TOKİ İKAMET ŞARTI VAR MI?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde açıklanan bilgilere göre başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre ikamet ediyor olma şartı aranıyor.

TOKİ İKAMET ŞARTI EN AZ KAÇ YIL?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapacak olan vatandaşların başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmaması koşuluyla ikamet ediyor olması gerekiyor.

Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranıyor. "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinden 3 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etme şartı bulunuyor.