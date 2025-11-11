TOKİ ödemeleri hangi banka? TOKİ başvuru parası nereye yatırılır?

Bu yıl binlerce kişinin başvuracağı TOKİ sosyal konut kampanyasında süreç başladı.

TOKİ ÖDEMELERİ HANGİ BANKA?

Sosyal konut kampanyasında vatandaşlar proje yerine göre T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubeleri ile başvuru yapılabilecek. Başvuru yapacak olanlar T.C. kimlik belgesi ile birlikte projenin olduğu yerdeki banka şubelerine giderek gerekli işlemleri tamamlayacak.

TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILIR?

TOKİ başvurusun e Devlet üzerinden yapacak olanlar sistem üzerinden başvuru yaparken TOKİ başvuru ücretleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası ve A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

TOKİ TAKSİT ÖDEME PLANI

Tüm evler %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulurken, konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.