TGRT Haber
19°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

TOKİ ödemeleri hangi banka? TOKİ başvuru parası nereye yatırılır?

TOKİ ödemelerinin hangi bankaya yatırılacağı duyuruldu. Binlerce kişi dün itibarıyla TOKİ sosyal konut başvurularını yapmaya başladı. TOKİ başvuru parasının nereye yatırılacağı da bilgilendirme kitapçığında yer aldı.

TOKİ ödemeleri hangi banka? TOKİ başvuru parası nereye yatırılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 12:15

Bu yıl binlerce kişinin başvuracağı sosyal kampanyasında süreç başladı.

TOKİ ÖDEMELERİ HANGİ BANKA?

Sosyal konut kampanyasında vatandaşlar proje yerine göre T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / T. Katılım Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubeleri ile yapılabilecek. Başvuru yapacak olanlar T.C. kimlik belgesi ile birlikte projenin olduğu yerdeki banka şubelerine giderek gerekli işlemleri tamamlayacak.

TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILIR?

TOKİ başvurusun e Devlet üzerinden yapacak olanlar sistem üzerinden başvuru yaparken TOKİ başvuru ücretleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası ve A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

TOKİ TAKSİT ÖDEME PLANI

Tüm evler %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulurken, konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.

İlgili Haber
TOKİ evleri Eskişehir'de hangi ilçelerde yapılacak belli oldu
ETİKETLER
#Emlak
#başvuru
#konut
#toki
#Ev Teknolojisi
#Taksitlikonut
#Sosyalkonut
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
