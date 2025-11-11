Menü Kapat
19°
TOKİ SMS gelmedi ise ne yapmalı? TOKİ mesaj gelmeyenlere yanıt verdi

TOKİ SMS mesaj gelmedi veya gelmiyor ne yapmalıyım soruları ile resmi X hesabından birçok soruya cevap verdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvurular başladı. Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını amaçlayan projede başvuru yoğunluğu yaşanmaması için kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı sistem uygulanıyor. İşte TOKİ başvuru süreci...

TOKİ SMS gelmedi ise ne yapmalı? TOKİ mesaj gelmeyenlere yanıt verdi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında tarafından inşa edilecek 500 bin için başvurular başladı. Projeye büyük ilgi gösteren vatandaşlar, başvuru sonrası SMS bilgilendirmelerinin ne zaman geleceğini merak ediyor.

TOKİ BAŞVURU SÜRECİ

Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeye başvurular bugün itibarıyla başladı. Şehirlerin nüfus yoğunluğu, barınma ihtiyacı ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan projede başvurular 19 Aralık’a kadar devam edecek. Başvuruların ilk aşamasında yoğunluk yaşanmaması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre kademeli sistem uygulanıyor. Buna göre 11 Kasım’da son rakamı “2”, 12 Kasım’da “4”, 13 Kasım’da “6”, 14 Kasım’da “8” olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 15 Kasım itibarıyla sistem tüm vatandaşlara açılacak.

TOKİ SMS gelmedi ise ne yapmalı? TOKİ mesaj gelmeyenlere yanıt verdi

Başvurular üzerinden veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. e-Devlet başvuruları 18 Aralık’ta, banka başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler başvuru bedeli ödemeden sadece banka şubeleri aracılığıyla işlem yapabilecek. Proje kapsamında konutlar 2+1 ve 1+1 olarak yatay mimariyle, geleneksel dokuya uygun şekilde inşa edilecek.

TOKİ SMS gelmedi ise ne yapmalı? TOKİ mesaj gelmeyenlere yanıt verdi

TOKİ SMS GELMEDİ, SMS NE ZAMAN GELİR?

TOKİ’ye e-Devlet veya banka kanalıyla yapılan başvuruların ardından, sistemdeki inceleme süreci tamamlanınca vatandaşların adına banka tarafından bir hesap açılıyor. Bu işlemin ardından başvuru sahibine SMS yoluyla hesap bilgileri gönderiliyor. TOKİ’nin resmi açıklamasına göre bilgilendirme mesajları kısa süre içerisinde gönderilecek.

TOKİ SMS gelmedi ise ne yapmalı? TOKİ mesaj gelmeyenlere yanıt verdi

TOKİ, henüz başvuru sonrası SMS gelmeyen bir X kullanıcısına resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kısa süre içerisinde SMS bilgilendirmesi gerçekleştirilecektir. e-Devlet kanalıyla yapılacak başvurularda; banka tarafından SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış olan hesaba, başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde EFT, havale veya ATM ile yatırılması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi. SMS ulaşmayan vatandaşların beklemede kalmaları ve belirtilen süre içinde ödeme yapabilmeleri için mesajın ulaşmasını beklemeleri gerekiyor.

TOKİ SMS gelmedi ise ne yapmalı? TOKİ mesaj gelmeyenlere yanıt verdi

TOKİ MESAJ GELMEDİ, NE YAPMALIYIM?

Başvurusunu tamamlayan vatandaşlara banka tarafından SMS gönderilmeden ödeme yapılmaması gerekiyor. TOKİ açıklamasına göre SMS ulaşmadan yatırılan başvuru ücretleri sistem tarafından geçersiz sayılabiliyor. Bu nedenle vatandaşların mesaj geldikten sonra belirtilen hesaba EFT, havale veya ATM yoluyla 5 bin liralık başvuru ücretini yatırmaları gerekiyor.

TOKİ SMS gelmedi ise ne yapmalı? TOKİ mesaj gelmeyenlere yanıt verdi

SMS’in ulaşmaması halinde vatandaşların e-Devlet üzerinden “TOKİ Konut İş Yeri Başvuru” ekranına girerek başvuru durumunu kontrol etmesi öneriliyor. Buradan “Başvuru Listesi” sekmesi üzerinden işlemler görüntülenebiliyor. Başvuru onaylandıktan sonra SMS bilgilendirmesi geldiğinde ödeme süreci başlıyor ve yatırılmayan başvurular iptal ediliyor.

TOKİ SMS gelmedi ise ne yapmalı? TOKİ mesaj gelmeyenlere yanıt verdi

TOKİ SMS GELDİ, NE YAPMALIYIM?

Başvuru sahibine banka tarafından SMS geldikten sonra, mesajda yer alan hesap numarasına başvuru ücretinin belirlenen süre içinde yatırılması gerekiyor. Ödeme, banka şubesi, ATM veya internet bankacılığı üzerinden EFT ya da havale yöntemiyle yapılabiliyor. Belirtilen süre içinde ödeme yapılmadığında başvuru sistem tarafından otomatik olarak iptal ediliyor.

TOKİ SMS gelmedi ise ne yapmalı? TOKİ mesaj gelmeyenlere yanıt verdi

Vatandaşlar, ödeme sonrasında e-Devlet üzerinden başvuru durumlarını kontrol edebiliyor. Ayrıca başvurunun geçerli sayılması için ücretin yalnızca SMS’te belirtilen hesaba yatırılması gerekiyor. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilerden başvuru bedeli alınmıyor ve bu grup yalnızca banka şubeleri aracılığıyla başvuru yapabiliyor.

