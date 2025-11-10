TOKİ yüzde 10 peşinat ne zaman ödenir? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ödeme planı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları bugün (10 Kasım 2025 Pazartesi) başladı. Yüzyılın Konut Projesi olarak adlandırılan projenin başvuruları 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuruların sona ermesinin ardından ise kura çekimi gerçekleştirilecek.
Kura çekiminin ardından ise konut satın alma hakkı kazanan vatandaşlar belli olacak. Vatandaşlar tarafından TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin ödeme planı araştırılmaya başlandı. TOKİ yüzde 10 peşinat ne zaman ödendiği merak ediliyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında tüm konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleşecek kura çekiminde adı çıkan vatandaşların sözleşme tarihinde yüzde 10 peşinatı yatırması gerekecek.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde konutların büyüklüklerine göre fiyatları ve ödeme planları değişiklik gösterecek. İstanbul ve Anadolu illeri olmak üzere konutların ödeme planları değişiklik gösteriyor. TOKİ tarafından açıklanan 500 bin sosyal konut projesi ödeme planları ise şöyle:
İstanbul için ödeme planı:
Anadolu illeri için ödeme planı:
Bütün kontular yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği ile satışa sunulacaktır.