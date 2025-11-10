Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ yüzde 10 peşinat ne zaman ödenir? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ödeme planı

Yüzyılın Konut Projesi başvuruları başladı. Başvuruların başlamasının ardından TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ödeme takvimi gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından TOKİ yüzde 10 peşinat ne zaman ödenir sorusunun cevabı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ yüzde 10 peşinat ne zaman ödenir? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ödeme planı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 12:50

500 bin projesinin başvuruları bugün (10 Kasım 2025 Pazartesi) başladı. Yüzyılın olarak adlandırılan projenin başvuruları 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuruların sona ermesinin ardından ise gerçekleştirilecek.

Kura çekiminin ardından ise konut satın alma hakkı kazanan vatandaşlar belli olacak. Vatandaşlar tarafından TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin ödeme planı araştırılmaya başlandı. TOKİ yüzde 10 peşinat ne zaman ödendiği merak ediliyor.

TOKİ yüzde 10 peşinat ne zaman ödenir? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ödeme planı

TOKİ YÜZDE 10 PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında tüm konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları ve Anadolu illeri için farklı olacak. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleşecek kura çekiminde adı çıkan vatandaşların sözleşme tarihinde yüzde 10 peşinatı yatırması gerekecek.

TOKİ yüzde 10 peşinat ne zaman ödenir? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ödeme planı

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde konutların büyüklüklerine göre fiyatları ve ödeme planları değişiklik gösterecek. İstanbul ve Anadolu illeri olmak üzere konutların ödeme planları değişiklik gösteriyor. TOKİ tarafından açıklanan 500 bin sosyal konut projesi ödeme planları ise şöyle:

İstanbul için ödeme planı:

  • 1+1 Evler 55 metrekare | 7.313 TL'den başlayan taksitlerle | Satış fiyatı: 1.950.000 TL
  • 2+1 Evler 65 metrekare | 9.188 TL'den başlayan taksitlerle | Satış fiyatı: 2.450.000 TL
  • 2+1 Evler 80 metrekare | 11.063 TL'den başlayan taksitlerle | Satış fiyatı: 2.950.000 TL
TOKİ yüzde 10 peşinat ne zaman ödenir? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ödeme planı

Anadolu illeri için ödeme planı:

  • 1+1 Evler 55 metrekare | 6.750 TL'den başlayan taksitlerle | 1.800.000 TL
  • 2+1 Evler 65 metrekare | 8.250 TL'den başlayan taksitlerle | 2.200.000 TL
  • 2+1 Evler 80 metrekare | 9.938 TL'den başlayan taksitlerle | 2.650.000 TL

Bütün kontular yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği ile satışa sunulacaktır.

ETİKETLER
#istanbul
#toki
#kura çekimi
#sosyal konut
#konut projesi
#Anadolu Halk Müziği
#Yüzde 10 Peşinat
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.