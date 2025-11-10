TOKİ yüzde 10 peşinat ne zaman ödenir? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ödeme planı

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları bugün (10 Kasım 2025 Pazartesi) başladı. Yüzyılın Konut Projesi olarak adlandırılan projenin başvuruları 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuruların sona ermesinin ardından ise kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kura çekiminin ardından ise konut satın alma hakkı kazanan vatandaşlar belli olacak. Vatandaşlar tarafından TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin ödeme planı araştırılmaya başlandı. TOKİ yüzde 10 peşinat ne zaman ödendiği merak ediliyor.

TOKİ YÜZDE 10 PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında tüm konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleşecek kura çekiminde adı çıkan vatandaşların sözleşme tarihinde yüzde 10 peşinatı yatırması gerekecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde konutların büyüklüklerine göre fiyatları ve ödeme planları değişiklik gösterecek. İstanbul ve Anadolu illeri olmak üzere konutların ödeme planları değişiklik gösteriyor. TOKİ tarafından açıklanan 500 bin sosyal konut projesi ödeme planları ise şöyle:

İstanbul için ödeme planı:

1+1 Evler 55 metrekare | 7.313 TL'den başlayan taksitlerle | Satış fiyatı: 1.950.000 TL

2+1 Evler 65 metrekare | 9.188 TL'den başlayan taksitlerle | Satış fiyatı: 2.450.000 TL

2+1 Evler 80 metrekare | 11.063 TL'den başlayan taksitlerle | Satış fiyatı: 2.950.000 TL

Anadolu illeri için ödeme planı:

1+1 Evler 55 metrekare | 6.750 TL'den başlayan taksitlerle | 1.800.000 TL

2+1 Evler 65 metrekare | 8.250 TL'den başlayan taksitlerle | 2.200.000 TL

2+1 Evler 80 metrekare | 9.938 TL'den başlayan taksitlerle | 2.650.000 TL

Bütün kontular yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği ile satışa sunulacaktır.