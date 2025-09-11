Menü Kapat
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Fenomen Tolunay Ören kimdir neden gözaltına alındı?

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame kapsamında 3 yıla kadar mahkumiyet talep edilirken kariyeri ilgi konusu oldu.

Fenomen Tolunay Ören kimdir neden gözaltına alındı?
11.09.2025
11.09.2025
18:07
11.09.2025
18:21

fenomeni hakkında yasa dışı şans oyununa ilişkin içeriklerini yayımlayarak takipçilerini yönlendirdiği iddiasıyla yürütülen inceleme tamamlandı.

İstanbul ’nca hazırlanan iddianamede Milli Piyango İdaresi mağdur kurum olarak yer alırken, Ören için 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fenomen Tolunay Ören kimdir neden gözaltına alındı?

TOLUNAY ÖREN KİMDİR?

12 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Tolunay Ören, Mimarlık Fakültesi çıkışlı.

CS:GO, FIFA ve GTA gibi popüler oyunlara dair ürettiği paylaşımlarla YouTube, TikTok ve Kick gibi mecralarda geniş bir hayran kitlesine ulaşıp sosyal medya fenomeni oldu.

YouTube’da 1,24 milyon abonesi, TikTok’ta 6 milyon beğenisi ve Instagram’da 844 bin takipçisi bulunmakta.

Sıkça Sorulan Sorular

Tolunay Ören’in hakkında istenen ceza ne kadar?
İddianamede sosyal medya fenomeni için 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
