Fenomen Tolunay Ören kimdir neden gözaltına alındı?

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören hakkında yasa dışı şans oyununa ilişkin reklam içeriklerini yayımlayarak takipçilerini yönlendirdiği iddiasıyla yürütülen inceleme tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Milli Piyango İdaresi mağdur kurum olarak yer alırken, Ören için 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

TOLUNAY ÖREN KİMDİR?

12 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Tolunay Ören, Mimarlık Fakültesi çıkışlı.

CS:GO, FIFA ve GTA gibi popüler oyunlara dair ürettiği paylaşımlarla YouTube, TikTok ve Kick gibi mecralarda geniş bir hayran kitlesine ulaşıp sosyal medya fenomeni oldu.

YouTube’da 1,24 milyon abonesi, TikTok’ta 6 milyon beğenisi ve Instagram’da 844 bin takipçisi bulunmakta.