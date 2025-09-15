Toplu taşıma zammı Marmaray’da olacak mı? 2025 güncel Marmaray bilet tarife ücretleri

15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşıma yüzde 30'luk yeni zam yapılırken vatandaşlar Marmaray'a zam geldi mi merak ediyordu.

TOPLU TAŞIMA ZAMMI MARMARAY'DA OLACAK MI?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile toplu taşıma zammının Marmaray'da geçerli olmadığını ve fiyatların aynı kaldığını duyurdu.

Özdemir, "İstanbullular bilsinler ki, bu zam Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın işlettiği hatlarda, yani 'U' logolu metrolarda ve Marmaray'da geçerli olmayacak. Özellikle yüzbinlerce vatandaşımızın kullandığı Marmaray'da bu zamdan etkilenmeyecekler." ifadeleri ile Marmaray ve U logolu metrolarda zam uygulanmayacağını paylaştı.

