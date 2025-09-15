Menü Kapat
Toplu taşıma zammı Marmaray’da olacak mı? 2025 güncel Marmaray bilet tarife ücretleri

Geçtiğimiz günlerde gelen toplu taşıma zammı sonrası gözler Marmaray'a zam gelecek mi sorusuna çevrilmişti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştı.

Toplu taşıma zammı Marmaray’da olacak mı? 2025 güncel Marmaray bilet tarife ücretleri
15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşıma yüzde 30'luk yeni zam yapılırken vatandaşlar 'a zam geldi mi merak ediyordu.

TOPLU TAŞIMA ZAMMI MARMARAY'DA OLACAK MI?

İl Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile toplu taşıma zammının Marmaray'da geçerli olmadığını ve fiyatların aynı kaldığını duyurdu.

Toplu taşıma zammı Marmaray’da olacak mı? 2025 güncel Marmaray bilet tarife ücretleri

Özdemir, "İstanbullular bilsinler ki, bu zam Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın işlettiği hatlarda, yani 'U' logolu metrolarda ve Marmaray'da geçerli olmayacak. Özellikle yüzbinlerce vatandaşımızın kullandığı Marmaray'da bu zamdan etkilenmeyecekler." ifadeleri ile Marmaray ve U logolu metrolarda zam uygulanmayacağını paylaştı.

Toplu taşıma zammı Marmaray’da olacak mı? 2025 güncel Marmaray bilet tarife ücretleri

MARMARAY'A ZAM GELDİ Mİ?

Her gün binlerce kişinin kullandığı Marmaray'a herhangi bir zam uygulaması bulunmadığını AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir paylaştı. Geçtiğimiz gün kararlaştırılan toplu taşımaya %30 zam kararının Marmaray ve U logolu metrolarda geçerli olmadığı öğrenildi.

U ve Marmaray’da zam yok! Abdullah Özdemir’den kritik açıklama
