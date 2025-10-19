Menü Kapat
17°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Superbike İspanya hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu

2025 Dünya Supberbike Şampiyonası'nın 12. ayağı olan İspanya Jerez'in ikinci yarışı bugün gerçekleştirilecek. İspanya'da düzenlenen ilk yarışı milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu 2. sırada tamamladı. Vatandaşlar tarafından Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak edilyior. 2025 Superbike Jerez yarışı hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Superbike İspanya hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu
Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlığlu, 2025 Dünya Supberbike Şampiyonası'nda bugün sezonun son yarışına çıkıyor. Sezonunun 12. ve son etabının ardından Milli motosikletçi şampiyonluğunu ilan etmek için piste çıkacak.

İlk yarışı 2. sırada tamamlayan Toprak Razgatlığlu bugün gerçekleştirilecek olan yarışı kazanırsa 3. kez şampiyon olmuş olacak.

Motorsporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu araştırılıyor.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Superbike İspanya hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toprak Razgatlıoğlu'nun 2025 Dünya Superbike Şampiyonasının 12. ve son yarışı kapsamıdna piste çıkacağı 2. Jerez yarışı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak.

Superpole yarışında ise saat 12.00'de gerçekleştirilecek.. Karşılaşmada Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluğunu ilan etmesi için Superpole yarışında 7. olması bile yeterli gelecek.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Superbike İspanya hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI HANGİ KANALDA?

İspanya'da bulunan 4,423 km uzunluğundaki Jerez Pisti'nde gerçekleştirilecek olan Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı Red Bull TV ekranlarından yayınlanacak. Vatandaşlar bugün yapılacak olan Superpole yarışını da Red Bull TV'den izleyebilecekler.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Superbike İspanya hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu

SUPERBİKE HANGİ KANALDA 2025?

2025 'nın bütün karşılaşmaları Red Bull TV üzeirnden yayınlandı. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilecek olan şampiyonanın son etabı da Red Bull TV aracılığıyla ekranlara gelecek.

