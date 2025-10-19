Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Superbike İspanya hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlığlu, 2025 Dünya Supberbike Şampiyonası'nda bugün sezonun son yarışına çıkıyor. Sezonunun 12. ve son etabının ardından Milli motosikletçi şampiyonluğunu ilan etmek için piste çıkacak.

İlk yarışı 2. sırada tamamlayan Toprak Razgatlığlu bugün gerçekleştirilecek olan yarışı kazanırsa 3. kez şampiyon olmuş olacak.

Motorsporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu araştırılıyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toprak Razgatlıoğlu'nun 2025 Dünya Superbike Şampiyonasının 12. ve son yarışı kapsamıdna piste çıkacağı 2. Jerez yarışı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak.

Superpole yarışında ise saat 12.00'de gerçekleştirilecek.. Karşılaşmada Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluğunu ilan etmesi için Superpole yarışında 7. olması bile yeterli gelecek.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI HANGİ KANALDA?

İspanya'da bulunan 4,423 km uzunluğundaki Jerez Pisti'nde gerçekleştirilecek olan Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı Red Bull TV ekranlarından yayınlanacak. Vatandaşlar bugün yapılacak olan Superpole yarışını da Red Bull TV'den izleyebilecekler.

SUPERBİKE HANGİ KANALDA 2025?

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın bütün karşılaşmaları Red Bull TV üzeirnden yayınlandı. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilecek olan şampiyonanın son etabı da Red Bull TV aracılığıyla ekranlara gelecek.