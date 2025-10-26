Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Torreira neden yok, ne zaman dönecek? Galatasaray Göztepe maçı öncesi gündemde

Galatasaray - Göztepe maçının ilk 11'leri açıklandı. Süper Lig kapsamında oynanacak olan mücadelede Lucas Torreira'nın kadroda yer almadığı görüldü. Taraftarlar tarafından Torreira neden yok, ne zaman dönecek sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Torreira neden yok, ne zaman dönecek? Galatasaray Göztepe maçı öncesi gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 16:56

Trendyol 'in 10. haftası kapsamında bugün saat 17.00'de ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya saatler kala takımlar sosyal medya hesaplarından ilk 11'lerini ve kulübede oturacak olan oyuncularını duyurdu.

Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosunda 'nın yer almadığı görüldü. Taraftarlar tarafından Torreira neden yok, ne zaman dönecek sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Torreira neden yok, ne zaman dönecek? Galatasaray Göztepe maçı öncesi gündemde

TORREİRA NEDEN YOK?

Galatasaray'ın ilk 11'inin kilit isimlerinden olan Lucas Torreira babasının kalp krizi geçirmesi üzerine özel izin alarak ülkesi 'a gitti.

Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynadığı Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde Lucas Torreira'nın babasının kalp krizi geçirdiği açıklanmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Teknik direktör olarak takımın her şeyiyle ilgilenmek, herkese dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman yaptırmak değil. Saha dışındaki işler daha çok vaktimizi alıyor. Buraları iyi yönetmemiz gerekiyor. Oyuncularımla çok yakınım. Onlara çok değer veriyorum, saygı duyuyorum. Bu başarıda çok büyük payları var. Birçok oyuncumla 3,5 senedir beraberiz. Torreira'nın babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynamak zor bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

Torreira neden yok, ne zaman dönecek? Galatasaray Göztepe maçı öncesi gündemde

TORREİRA NE ZAMAN DÖNECEK?

Okan Buruk, Göztepe maçı öncesinde beIN Sports'a verdiği röportajda Torreira'nın yarın (27 Ekim 2025 Pazartesi) ülkesinden geri döneceğini açıkladı.

Teknik adam açıklamasında "Torreira'nın babasının rahatsızlığı oldu. Maçtan önce konuştuk, babasının iyi olduğunu iletti, yarın dönecek. Orada olması doğruydu. İnşallah kazanırsak, onlara bu galibiyeti armağan etmek istiyoruz." dedi.

ETİKETLER
#galatasaray
#göztepe
#süper lig
#lucas torreira
#Uruguay
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.