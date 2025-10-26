Torreira neden yok, ne zaman dönecek? Galatasaray Göztepe maçı öncesi gündemde

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası kapsamında bugün saat 17.00'de Galatasaray ile Göztepe RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya saatler kala takımlar sosyal medya hesaplarından ilk 11'lerini ve kulübede oturacak olan oyuncularını duyurdu.

Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosunda Lucas Torreira'nın yer almadığı görüldü. Taraftarlar tarafından Torreira neden yok, ne zaman dönecek sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

TORREİRA NEDEN YOK?

Galatasaray'ın ilk 11'inin kilit isimlerinden olan Lucas Torreira babasının kalp krizi geçirmesi üzerine özel izin alarak ülkesi Uruguay'a gitti.

Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynadığı Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde Lucas Torreira'nın babasının kalp krizi geçirdiği açıklanmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Teknik direktör olarak takımın her şeyiyle ilgilenmek, herkese dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman yaptırmak değil. Saha dışındaki işler daha çok vaktimizi alıyor. Buraları iyi yönetmemiz gerekiyor. Oyuncularımla çok yakınım. Onlara çok değer veriyorum, saygı duyuyorum. Bu başarıda çok büyük payları var. Birçok oyuncumla 3,5 senedir beraberiz. Torreira'nın babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynamak zor bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

TORREİRA NE ZAMAN DÖNECEK?

Okan Buruk, Göztepe maçı öncesinde beIN Sports'a verdiği röportajda Torreira'nın yarın (27 Ekim 2025 Pazartesi) ülkesinden geri döneceğini açıkladı.

Teknik adam açıklamasında "Torreira'nın babasının rahatsızlığı oldu. Maçtan önce konuştuk, babasının iyi olduğunu iletti, yarın dönecek. Orada olması doğruydu. İnşallah kazanırsak, onlara bu galibiyeti armağan etmek istiyoruz." dedi.