Trabzonspor Antalyaspor maç sonucu kaç kaç? Fırtına’dan 3’te 3

Trabzonspor, Süper Lig'in yeni sezonunda başarılı bir başlangıç yapmak için Antalyaspor karşısına çıktı.

Trabzonspor, maçın başından itibaren rakip kalede baskı kurmaya çalıştı.

Özellikle kanatlardan geliştirdiği ataklarla etkili olmaya çalıştı.

Antalyaspor ise kontrataklarla gol aradı.

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, organize ataklarla rakip savunmayı zorladı.

Trabzonspor'un aradığı gol 39. dakikada geldi.

Savic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve bordo-mavililer 1-0 öne geçti.

Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 9'a yükseltti.

Trabzonspor gelecek hafta Samsunspor'u konuk edecek.

Bordo-mavililer, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Antalyaspor ise evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.