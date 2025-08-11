Trabzonspor Kocaelispor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Onuachu oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 1. haftası kapsamında bugün Trabzonspor ile Kocaelispor, Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da başlayacak olan karşılaşmada Trabzonspor 3 puanı alarak lige galibiyet ile başlamayı hedefliyor.

Süper Lig'e yeni yükselen ekiplerden Kocaelispor ise zorlu deplasmanda 3 puanı almak istiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Trabzonspor - Kocaelispor maçının kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak edilmeye başlandı.

TRABZONSPOR - KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU

Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Karşılaşmada Borna Barisic, Cihan Çanak, Rayyan Baniya ve Onuralp Çevikkan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

Kocaelispor tarafında ise hiçbir eksik bulunmuyor. Kocaelispor tam kadro ile karşılaşmada sahada olacak.

TRABZONSPOR - KOCAELİSPOR MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor - Kocaelispor karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Tim Jabol, Cham, Mendy, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Haidara, Nonge, Show, Samet, Agyei, Mendes, Petkovic

ONUACHU TRABZONSPOR - KOCAELİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bordo-mavililer transfer döneminde eski futbolcusu Paul Onuachu'yu tekrardan renklerine bağladı. Yıldız golcünün Kocaelispor karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

TRABZONSPOR - KOCAELİSPOR HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Trabzonspor - Kocaelispor maçında hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını ise Hüseyin Aylak ve Ali Can Alp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Yusuf Ziya Gündüz görev alacakken, VAR koltuğunda ise Özgür yankaya oturacak. TFF tarafından Mehmet Kısal'ın ise AVAR'da yer alacağı duyuruldu.