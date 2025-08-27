TRT 1 maç izlemek için frekans bilgileri! Şifresiz UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları izlenebilecek

TRT 1’i şifresiz izlemek için farklı yöntemler mevcut. Uydu, dijital platform ve internet üzerinden erişim için izleyicilerin yalnızca doğru ayarları yapması yeterli oluyor.

TRT 1 ŞİFRESİZ FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1, Türksat uyduları üzerinden HD ve SD kalitede yayın yapmaktadır. İzleyiciler, uydu alıcısının menüsünden “Kurulum” veya “Kanal Arama” bölümüne girerek Türksat 42E uydusunu seçebilir. Buradan manuel transponder ekleme veya tek kanal arama yaparak TRT 1 frekans bilgilerini girmek mümkündür. Frekans bilgileri doğru şekilde girildiğinde, şebeke arama seçeneği de açık tutulursa aynı paket içerisindeki diğer kanallar da otomatik olarak listeye eklenmektedir.

TRT 1 HD için Türksat 3A ve Türksat 4A üzerinden iki farklı frekans değeri kullanılabilmektedir. Türksat 3A üzerinden izlemek isteyenler için 11054 MHz, Dikey (V), 30000 sembol oranı, 3/4 FEC değerleri girilmelidir.

Türksat 4A üzerinden erişim için ise 11794 MHz, Dikey (V), 30000 sembol oranı, 3/4 FEC bilgileri kullanılmaktadır.

TRT 1’i HD olmayan yani SD yayın izlemek isteyenler için de ayrı frekans değerleri vardır. Türksat 3A’da 11096 MHz, Yatay (H), 30000 sembol oranı, 5/6 FEC, Türksat 4A’da ise 11958 MHz, Dikey (V), 27500 sembol oranı, 5/6 FEC değerleri kullanılmaktadır.

Kullanıcılar güncel TRT 1 frekans ayarlarını yaptıktan sonra arama işlemini başlatarak TRT 1’i kanal listesine ekleyebilir. Alıcıda TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) özelliği varsa, “TKGS Güncelle” seçeneği kullanılarak tüm kanallar otomatik olarak yüklenir.

TRT 1 ŞİFRESİZ MAÇ İZLEME FREKANSI NEDİR?

TRT 1 üzerinden şifresiz maç izlemek isteyen izleyiciler, uydu alıcısı veya dijital platformlar aracılığıyla kanalı kolayca açabilir. Uydu üzerinden erişim için doğru frekans değerlerini girmek gerekmektedir. TRT 1 HD yayınları için Türksat 3A ve Türksat 4A üzerinden belirlenen frekanslar kullanılabilirken, SD kalitede yayın izlemek isteyenler için farklı frekans seçenekleri mevcuttur. Bu değerler manuel arama ekranına girildikten sonra kanal listesine eklenmektedir.

İnternet üzerinden erişim sağlamak isteyen kullanıcılar, TRT İzle uygulaması veya trtizle.com web sitesi üzerinden canlı yayını ücretsiz şekilde takip edebilir. TRT 1’i uygulama ya da web sitesi üzerinden izleyerek, mobil cihazlar, akıllı televizyonlar ve bilgisayarlar üzerinden TRT 1 canlı yayınına kolayca erişebilirsiniz. Ayrıca, Turkcell TV+ veya Vodafone TV gibi dijital platform aboneleri de doğrudan TRT 1’i kanal listesinden seçerek canlı yayınlara ulaşabilmektedir.